El comentarista deportivo Pedro García no se contuvo y lanzó un contundente comentario sobre Christian Cueva, tras las recientes revelaciones de su esposa, Pamela López, en el programa ‘El Valor de la Verdad’. Las declaraciones han reavivado la controversia en torno al jugador de Cienciano, quien se encuentra en el centro de la polémica. Las confesiones de López, emitidas el pasado 9 de marzo, han desatado una ola de críticas en redes sociales, donde muchos aficionados han expresado su descontento.

En una de las ediciones reciente del programa de YouTube ‘Fútbol Excitante’, Pedro García se unió a las reacciones y no dudó en calificar a Christian Cueva como un "ser humano fallido", refiriéndose a las agresiones físicas y el delicado tema del aborto que han marcado la vida del futbolista.

¿Qué dijo Pedro García sobre Christian Cueva tras declaraciones de Pamela López?

El comunicador centró su indignación en el daño que ha causado el volante de la selección peruana y lamentó que alguien con tales antecedentes haya sido considerado un ídolo en el fútbol peruano.

"Qué penoso es escuchar cosas como las que escuché anoche, al margen del fútbol, saca el tema de la concentración. Olvídate de la infidelidad, qué parroquiano se puede permitir hablar de la infidelidad del señor en tono condenatorio, quién, ese será su rollo. Por último, a ti qué te pica porque la señorita estaba en la línea de perdonar en su momento. Si ella estaba en la línea de perdonar, a ti qué te pica. No lo acuses y menos con tono condenatorio por lo que pudo haber hecho con su vida privada y marital; ahí no me meto", manifestó.

Pedro García dejó el lado el tema de la infidelidad del jugador de 33 años y condenó las agresiones físicas y el tema del aborto que contó Pamela López en el programa de Beto Ortiz.

“Lo que sí lamenté, me pareció penosísimo y me dolió, fue escuchar a la señora hablando de temas de violencia y temas del aborto. Me pareció inaceptable y me remitió a una mirada más abierta al asunto. Qué paradójico que hayamos tenido de ídolo a un ser humano tan fallido. Lo digo sin tono condenatorio: es un ser humano fallido, y ha sido ídolo de multitudes, me incluyo. Eso somos y podemos llegar a ser, y cuánto te puede confundir el éxito y la fama, y según palabras de la señorita, el dinero. Impresionante, qué fallidos podemos ser los seres humanos. Olvídate de la infidelidad, no me interesa; hablemos del tema de violencia y del aborto. Pobre chica, lo que debe haber sufrido; ahí no entro en vainas. Yo creo que el karma existe; interpreta mi silencio”, agregó.

Christian Cueva y su presente en Cienciano

En lo que va del Torneo Apertura 2025, el mediocampista nacional ha disputado los 4 partidos que ha jugado su club. Cueva solo registra un gol hasta el momento.