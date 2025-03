Coraima Gómez se ha convertido en pieza fundamental en Universitario de Deportes. La voleibolista llegó al conjunto crema y rápidamente se metió en el corazón de la hinchada con sus grandes actuaciones. Eso sí, su llegada a la 'U' fue ciertamente abrupta y polémica, puesto que pasó por Alianza Lima y siempre se mostró como aficionada blanquiazul.

A propósito, en una reciente entrevista, Coraima Gómez contó cómo y por qué se dio su llegada a Universitario. La deportista relata que, en un principio, su familia se sorprendió por su decisión de llegar a la 'U'. Sin embargo, ella estaba segura de hacerlo porque se encontraba en un momento difícil de su carrera.

¿Qué dijo Coraima Gómez sobre su llegada a Universitario?

En conversación con el programa de YouTube 'Entre Ceja y Ceja', Coraima brindó algunos detalles sobre cómo optó por fichar por Universitario. Si bien fue una decisión complicada, señala que fue una de las mejores cosas que le pasó porque atravesaba un momento de necesidad económica.

"Cuando le dije a mi papá (que iba a fichar por la 'U'), me dijo: '¡Qué cosa!'. Así es como yo llego a Universitario. De hecho, al inicio, a mí particularmente me daba roche que me vean con la camiseta de Universitario. No por la institución, sino por lo que yo he demostrado y siempre he sido hincha del compadre. Me acuerdo que cuando llegue por primera vez al entrenamiento las chicas me miraron como diciéndome que hacía ahí. (La decisión de jugar por la 'U') fue más por necesidad porque yo estaba en el aire, necesitaba ingresos haciendo lo que más me gusta. Sí, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Yo soy como el ave fénix: después de estar acá (apunta hacia abajo), otra vez estoy acá (apunta hacia arriba)", sostuvo.

¿Por qué se fue Coraima Gómez de Alianza Lima?

En charla con el programa de YouTube 'Retirados', Coraima Gómez contó que, en el 2018, la sacaron del equipo blanquiazul por negarse a jugar lesionada. Además, recordó que fue retirada de manera abrupta de uno de los entrenamientos y señaló que se quedó bastante sorprendida

“Me lesiono, obviamente no podía entrenar, iba a los entrenamientos, a veces no. Para diciembre empecé a caminar, pero todavía no podía jugar. Podía empezar a entrenar, suave, ir de a pocos. La Liga estaba en una etapa caliente y querían que juegue, obviamente me negué rotundamente y les dije: ‘No voy a jugar’. Me dijeron: ‘Bueno, entonces no puedes estar aquí’”, detalló.