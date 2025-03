La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, ha propuesto que los clubes brasileños se unan a la Concacaf tras un nuevo caso de racismo en la Copa Libertadores Sub-20. Este incidente ha desatado un intenso debate sobre la gestión de la Conmebol y su capacidad para abordar la discriminación en el deporte.

El reciente ataque racista contra el joven Luighi, durante un partido contra Cerro Porteño, ha llevado a Pereira a cuestionar la efectividad de las sanciones impuestas por Conmebol. La multa de 50.000 dólares ha sido considerada insuficiente, lo que ha generado una ola de indignación en el fútbol brasileño.

Presidenta de Palmeiras: "¿Por qué no pensar en unirse a Concacaf?"

Pereira manifestó su descontento con la respuesta de la Conmebol y ha convocado a una reunión con otros clubes brasileños para discutir posibles acciones. La propuesta de unirse a la Concacaf se presenta como una alternativa ante la falta de medidas efectivas contra el racismo en el fútbol sudamericano.

"Dado que la Conmebol no es capaz de prevenir este tipo de crímenes (el racismo), y no es capaz de tratar a los brasileños con la misma importancia que los clubes representan para la Conmebol, ¿por qué no pensar en unirse a la Concacaf? Solo entonces respetarán el fútbol brasileño", declaró para TNT Sports.

La directiva incluso expresó su decepción por el accionar de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, frente a este problema. "Cuando ocurrió el incidente llamé al presidente, pero no pude hablar. Después de dar la entrevista que todos vieron, él me llamó y me dijo que sería muy estricto con las sanciones, pero por lo que vi, no fue tan estricto", contó.

"No tengo dudas de que esto es un incentivo para que ocurran nuevos casos de racismo", agregó Pereira, quien también se mostró muy indignada por el manejo de las multas de Conmebol. "¡Qué curioso que los 50.000 dólares vayan a parar a la propia Conmebol y no a la víctima! La cantidad es ridícula y hasta esa ridícula cantidad va a parar a los bolsillos de la Conmebol", explotó.

Leila Pereira sobre unión de Brasil a Concacaf: "Financieramente sería mejor"

Finalmente, acerca de los beneficios de unirse a la Concacaf, Leila Pereira destacó el factor económico como una razón de peso. "Tengo una reunión el miércoles en la CBF, voy a hablar con los clubes brasileños que estarán allí. Por supuesto, financieramente sería mejor para los clubes brasileños. Podríamos pensar seriamente en ello", concluyó.