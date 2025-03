Este lunes 3 de marzo, Al-Nassr de Arabia Saudita enfrentará a Esteghlal de Teherán por la ida de los octavos de final de la AFC Champions League en Irán y no podrá contar con Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no fue convocado por el entrenador Stefano Pioli y en redes sociales se informó que decidió no viajar porque podría recibir 99 latigazos como castigo a raíz de un supuesto caso de adulterio que sucedió en el año 2023.

Como se recuerda, en esa temporada, durante una visita a Teherán para enfrentar al Persépolis, la presencia de Cristiano Ronaldo causó una gran conmoción en el país iraní, donde la policía local tuvo que intervenir para garantizar la seguridad del portugués y la del plantel del Al-Nassr tanto en el hotel de concentración como por donde pasaba el bus.

En medio de todo el tumulto, el máximo goleador de la historia del fútbol se reunió con Fatemeh Hamami, artista iraní con un 85% de parálisis corporal, a quien le dio un abrazo y un beso en la frente. Gestos que pueden interpretarse como una infracción debido a la legislación iraní. A raíz de esto, diversos medios señalaron que Cristiano Ronaldo que iba a ser castigado por adulterio y obligado a recibir 99 latigazos.

Sin embargo, en su momento la embajada de Irán en España desmintió esta información y calificó esta noticia como "completamente falsa", además de señalar que no existe algún fallo judicial en contra del portugués y aseguraron que el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Fatemeh Hamami fue "sincero y humano".

De igual manera, el Al-Nassr solicitó a la organización disputar el encuentro en una sede neutral, puesto que temen nuevos incidentes y que haya problemas con la seguridad ante la presencia de Cristiano Ronaldo. Debido a que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) rechazó esta solicitud, el cuadro de Arabia Saudita decidió no convocar al luso.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Esteghlal y dónde verlo en vivo?

El partido entre Al Nassr vs Esteghlal por la ida de los octavos de final de la AFC Champions League se llevará a cabo este lunes 3 de marzo a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) y contará con transmisión de Disney Plus Premium para toda Sudamérica.