El administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, expresó su satisfacción tras la clasificación del equipo arequipeño a la fase 3 de la Copa Libertadores, pero no dudó en criticar a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el escaso respaldo que reciben.

Los ‘rojinegros’ lograron un importante triunfo sobre Deportes Tolima, con un marcador global de 2-0, lo que les permite seguir en la lucha por un lugar en la fase de grupos del torneo internacional. Bettocchi destacó el esfuerzo del equipo y del cuerpo técnico, pero también hizo hincapié en los problemas económicos que enfrenta el club debido a la falta de pago de la empresa 1190 Sports por los derechos de televisión.

Administrador de Melgar arremete con la FPF tras clasificación en Libertadores

El directivo subrayó que todos los logros alcanzados son fruto del trabajo del club, ya que la situación financiera ha obligado a Melgar a buscar financiamiento externo para mantener su operatividad. Resaltó que, a pesar de las dificultades, Melgar ha mantenido un rendimiento destacado tanto en el ámbito internacional como en la Liga 1.

“Este club viene logrando cosas y cada vez que logra cosas, las logra por los jugadores, el comando técnico, por la hinchada, por la Ciudad de Arequipa, por la gente que trabaja en el club y por los sponsors. Nosotros no recibimos apoyo más allá, a mí me daría vergüenza firmar documentos comprometiéndome a cosas y después incumplirlos. No queremos que cuando ganamos se suban al coche gente que no nos apoya", declaró para el periodista Daniel Rodríguez.

"Nosotros no sentimos un apoyo por parte de la FPF que nos permita lograr cosas, en algún momento hemos recibido de alguna forma o de otra intenciones de apoyo que en ningún momento se han materializado. Somos un club que logra cosas por su propia gente. Nunca recibimos el apoyo que deberíamos recibir por parte de las instituciones que deberían darlo. No sentimos un apoyo tangible”, añadió.

Críticas a la falta de apoyo de la FPF

El administrador de Melgar no escatimó en críticas hacia la FPF, señalando que el club ha tenido que enfrentar numerosos desafíos sin el apoyo necesario del ente rector del fútbol peruano.

“Todos los logros obtenidos han sido por esfuerzos del mismo club”, enfatizó, dejando claro que la falta de respaldo institucional ha sido un obstáculo significativo en su camino.

Problemas económicos y búsqueda de soluciones

Uno de los puntos más críticos mencionados por Bettocchi fue la deuda que mantiene 1190 Sports con Melgar por los derechos de televisión. Esta situación ha afectado gravemente las finanzas del club, obligándolos a buscar alternativas de financiamiento para cumplir con sus obligaciones.

“Claramente, si pasamos a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ello va a decantar en el decrecimiento de la deuda corriente”, comentó el directivo, mostrando optimismo ante la posibilidad de mejorar la situación económica del club.

Un futuro prometedor para Melgar

A pesar de los desafíos, Bettocchi se mostró esperanzado por el futuro del club. La clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores y el liderazgo en la Liga 1 son señales de que Melgar está en el camino correcto. “La idea era tratar de ganar todo lo que se pueda y a pesar de todo lo que se viene pasando, se vienen logrando cosas”, concluyó, reafirmando el compromiso del club con sus objetivos deportivos y financieros.