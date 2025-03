Este viernes 28 de febrero, Boca Juniors se enfrentó a Rosario Central en La Bombonera por una nueva fecha de la Liga de Argentina. El equipo de Fernando Gago ganó por 1-0 y continúa sin convencer a la hinchada. La mayoría quiere que deje su puesto tras la dura eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima; sin embargo, el propio DT confirmó que continuará en el banquillo.

En la conferencia de prensa postpartido ante el 'Canalla', Gago aclaró que no piensa dejar su cargo porque su objetivo es ser campeón con Boca a final de temporada. Pese a la hinchada está disconforme con el rendimiento de su equipo, la directiva xeneize no contempla sacarlo del puesto.

Fernando Gago confirma que seguirá en Boca Juniors tras eliminación ante Alianza Lima

"Yo creo que hay que aclarar este tema. Hablo todos los días con la dirigencia. Hablo con el presidente también en muchas ocasiones. Mi continuidad nunca estuvo en duda en ningún momento de mi parte. Yo soy un convencido y creo muchísimo en el trabajo Creo en que hay que seguir intentando e insistiendo", declaró.

"¿Qué tenemos que lograr? Ser campeones del torneo, está claro. Vamos a trabajar para eso. No podemos ser campeones hoy. Lamentablemente, no podemos volver al partido del campeonato. Tenemos que seguir trabajando, en esta forma de jugar, tener mayor ritmo de partido, entrenamiento, concepto durante todo el proceso. Yo tengo muy claro que nunca estuvo en duda. No sé de dónde salió. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa", añadió.

¿Qué dijo Fernando Gago tras ser eliminado ante Alianza Lima?

Después de la eliminación de Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, Fernando Gago se mostró conforme con lo que su equipo exhibió y aseguró que le gustó. Para el exfutbolista del Real Madrid, los xeneizes generaron muchas situaciones de gol, lo que les permitió ganar el encuentro y forzar la definición por penales, donde finalmente perdieron.

“Duele el resultado, duele quedar eliminado, es una situación incómoda, pero vamos a seguir trabajando. Hoy el equipo me gustó, hoy el equipo generó muchas situaciones. Tuvimos mucho en campo rival para poder definir el partido y hasta el último minuto tuvimos situaciones, entonces hay que hacer autocrítica, hay que hacerse responsables y a partir de eso seguir trabajando”, dijo.