Alianza Lima se medirá este viernes 21 de febrero ante Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los íntimos recibirán al conjunto de Chongoyape con la consigna de buscar su segundo triunfo tras caer en la jornada pasada ante Alianza Atlético en Trujillo. Para ese partido, el técnico Néstor Gorosito planteará un equipo titular renovado debido a que guardará a varios futbolistas para el partido de vuelta ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 2025.

Según informó el periodista Kevin Pacheco, de RPP, el estratega argentino realizará hasta 10 cambios en comparación a la última alineación contra Boca Juniors por la ida y el único jugador que se mantendría en el esquema sería Renzo Garcés. Además, Paolo Guerrero volvería a iniciar las acciones luego de la lesión que sufrió en el tobillo derecho. En ese sentido, Diego Penny aseguró que el 'Depredador' todavía no se encuentra del todo apto.

PUEDES VER: Boca Juniors sufre 2 nuevas bajas para partido de vuelta con Alianza Lima por la Copa Libertadores 2025

Paolo Guerrero seguiría con el tobillo hinchado, según Diego Penny

En la última edición del programa 'Al Ángulo', el exportero nacional contó que Paolo Guerrero aún tiene el tobillo morado y no está al 100%. Además, deslizó la posibilidad de que el atacante de 41 años utilizaría alguna infiltración para poder jugar sin sentir dolor.

"Lo que sí es verdad es que Paolo Guerrero sigue con la inflamación, sigue con el tobillo morado. No está al 100%, pero imagino que debe usar algún tipo de medicamento, una infiltración o algo para no sentir tanto dolor", indicó. Como se recuerda, el 'Depredador' no fue convocado en la ida ante Boca Juniors, ya que estaba recuperándose.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineación posible de los blanquiazules

Este sería el once inicial que planea Néstor Gorosito para el duelo en el Alejandro Villanueva.