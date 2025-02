Saprissa vs Vancouver Whitecaps EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Copa de Campeones Concacaf?

¿A qué hora juegan Saprissa vs Vancouver Whitecaps EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa de Campeones Concacaf? El encuentro por la ida de la primera ronda está programado para jugarse este jueves jueves 20 de febrero a las 8.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá y será transmitido por la señal de ESPN, Disney Plus Estándar y Disney Plus Premium. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles a través de su plataforma.

Saprissa vs Vancouver Whitecaps: previa

Deportivo Saprissa obtuvo su lugar en la Concacaf Champions Cup 2025 tras ganar el repechaje 1 de la Copa Centroamericana de Concacaf 2024. Los morados fueron eliminados en cuartos de final por Antigua GFC, pero se recuperaron en la repesca venciendo a Comunicaciones de Guatemala con un global de 4-2.

Por otro lado, Vancouver Whitecaps logró su clasificación al coronarse campeón del Campeonato Canadiense de Fútbol 2024. El equipo dirigido por Jesper Sørensen aún no ha iniciado su participación en la Major League Soccer 2025, aunque ha tenido actividad en amistosos recientes, obteniendo triunfos por 2-0 ante Brommapojkarna y LNZ.

¿A qué hora juegan Saprissa vs Vancouver Whitecaps?

El Saprissa vs Vancouver Whitecaps está programado par las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.0 a. m. (viernes 21).

¿Dónde ver Saprissa vs Vancouver Whitecaps?

En Sudamérica, la transmisión del Saprissa vs Vancouver Whitecaps estará a cargo del canal ESPN y la plataforma streaming Disney Plus Estándar y Disney Plus Premium.

Saprissa vs Vancouver Whitecaps: alineaciones posibles

Saprissa: Esteban Alvarado, Palmer Zúñiga, David Guzmán, Kenay Reyes, Fidel Escobar, Nicolás Delgadillo, Sebastián Acuña, Gino Vivi, Sabin Merino, Eduardo Anderson y Joseph Mora.

Vancouver Whitecaps: Boehmer, Ocampo, Veselinovic, Blackmon, Adekugbe, Vite, Berhalter, Ngando, Gauld, White y Nelson.

¿Cómo ver Saprissa vs Vancouver Whitecaps ONLINE?

Para ver el Saprissa vs Vancouver Whitecaps online, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus Estándar y Disney Plus Premium. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.