Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: resultados y programación de la fecha 10

Entramos en la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2024-25. Desde este martes 11 hasta el miércoles 12 de febrero se llevará a cabo la décima fecha del torneo peruano que tiene a Alianza Lima en el primer lugar de la tabla de posiciones, seguido de San Martín y Universitario de Deportes.

Este martes 11 de febrero se jugará el Deportivo Soan vs Olva Latino temprano, luego Círcolo Sportivo Italiano vs Túpac Amaru y tendremos el partidazo entre Alianza Lima vs Deportivo Géminis como de fondo; luego, el miércoles 11 se jugará el Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka, Universitario vs Atenea y finalmente Regatas Lima vs San Martín.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2024-25

Martes 11 de febrero

Deportivo Soan vs Olva Latino | 12.30 m.

Círcolo SI vs Túpac Amaru | 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Géminis | 5.00 p. m.

Miércoles 12 de febrero

Rebaza Acosta vs Wanka | 12.30 m.

Universitario vs Atenea | 3.15 p. m.

Regatas Lima vs San Martín | 5.00 p. m.

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2024-25

Puesto Equipo PJ PG PP Sets Puntos 1 Alianza Lima 9 8 1 26:5 25 2 San Martín 9 8 1 25:4 24 3 Universitario 9 8 1 24:7 23 4 Regatas Lima 9 6 2 21:11 19 5 Deportivo Soan 9 5 4 16:16 15 6 Rebaza Acosta 9 5 4 18:17 13 7 Círcolo SI 9 4 5 15:17 13 8 Géminis 9 3 6 14:19 11 9 Atenea 9 3 5 12:20 10 10 Latino Amisa 9 2 7 8:24 5 11 Deportivo Wanka 9 1 7 6:24 4 12 Túpac Amaru 9 0 9 2:27 0

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2024-25?

La transmisión por TV de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 está a cargo de los canales Latina y Movistar Deportes. Por internet, la señal del canal 2 también transmite en directo algunos juegos a través de su cuenta oficial de YouTube, Latina Deportes.