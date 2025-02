Su buena temporada 2024 en la Liga 1, así como en la selección peruana, le permitieron al delantero Luis Ramos dar el gran salto al fútbol colombiano para fichar por el América de Cali. La llegada del peruano al conjunto de los diablos rojos ha causado revuelo tras ser presentado con la camiseta '9', número emblemático para los goleadores, debido a que era el dorsal que usaba Rodrigo Holgado, otro atacante de la plantilla.

A pesar de la polémica, Ramos se muestra optimista y listo para contribuir al equipo en su búsqueda de títulos. En declaraciones para un medio local de la prensa deportiva cafetera, el exjugador de Cusco FC negó algún tipo de inconveniente entre él y Holgado. En cambio, la relación entre ambos es buena, según aseguró.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre el presunto problema con Rodrigo Holgado?

Consultado por el canal Win Sports acerca de por qué le dieron el número que su compañero solía llevar, Ramos explicó que fue una de las dos opciones que le dieron cuando se unió al equipo y que lo escogió porque ya era una costumbre para él usarlo.

"Cuando llegué al club me dijeron que la '9' y la '18' estaban habilitadas. Yo siempre he jugado con la '9'. Con Rodrigo la verdad es que nos llevamos muy bien. En estos dos días que llevo en el club me recibió de la mejor manera, lo que circula en las redes es falso", indicó acerca de los comentarios en redes sociales.

Luis Ramos fue presentado el último viernes 7 de febrero. Foto: América de Cali

El futbolista de 25 años expresó su deseo de contribuir al éxito del América de Cali al afirmar que “vengo a un buen club, vengo a aportar desde donde me toque”. Sobre sus ambiciones en el conjunto caleño, señaló que lo ilusiona mucho lograr el título. "Obviamente la idea de este club es poder pelear por cosas importantes, y yo creo que este año podamos salir campeones", dijo.

Comando técnico de América de Cali elogió a Luis Ramos

Jorge Rodrigo da Silva, asistente técnico en el América, exaltó las virtudes de Luis Ramos, las cuales aseguró que el equipo estaba buscando desde la temporada pasada. "Luis Ramos tiene las características que necesitábamos en el delantero. Queríamos un finalizador en el área. Nos deja muy contentos la llegada de Ramos, queríamos tener más opciones, sobre todo en ataque, algo que no teníamos el año pasado", comentó.

¿Cuándo debutará Luis Ramos en América de Cali?

Tras haber quedado fuera de la convocatoria en el último partido de la Liga BetPlay, el delantero peruano aún no tiene fecha confirmada para su estreno oficial con el elenco escarlata. El partido ante Águilas Doradas, programado para este martes 11 de febrero, quedó aplazado por problemas en el estadio donde se iba a llevar a cabo el encuentro.

El próximo desafío para América de Cali en la liga colombiana será el juego frente a Independiente Santa Fe, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2025, este sábado 15 de febrero desde las 4.00 p. m. (hora local). El Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, será el escenario de dicho cotejo, que podría marcar el debut de Luis Ramos.