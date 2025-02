Luego de su discreta participación en el Sudamericano, los jugadores de la selección peruana sub-20 regresaron a casa para reintegrarse a sus respectivos clubes. Si bien las cosas no salieron como se esperaba a nivel colectivo, uno de los nombres que resaltó en el certamen fue el veloz extremo Maxloren Castro, quien integra el primer equipo de Sporting Cristal.

A pesar de no haber sido titular en todos los encuentros, el atacante izquierdo se destacó como una pieza clave en el rendimiento del equipo. Su esfuerzo y dedicación no pasaron desapercibidos, lo que ha generado expectativas sobre su futuro en el fútbol profesional. Cuando todo indicaba que su presencia estaba asegurada en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, el entrenador Guillermo Farré sorprendió al decidir no utilizarlo.

¿Por qué Maxloren no jugará en el debut de Cristal en la Liga 1?

En su última conferencia de prensa, el estratega del elenco rimense explicó que Maxloren Castro y los demás jugadores del club que participaron del Sudamericano tienen una semana de descanso, esto con la intención de que puedan recuperarse de la mejor manera.

"Ellos han vuelto del Sudamericano el lunes y le hemos dado una semana de descanso. Han estado tres meses encerrados y con todo lo que fue la eliminación. Consideramos que era conveniente darle ese aire y renueven energía. El próximo lunes se incorporan con nosotros", manifestó el técnico.

¿Cómo le fue a Maxloren Castro con la selección peruana sub-20?

A pesar de tener 17 años, Maxloren Castro fue una de las figuras de la selección peruana sub-20 en el Sudamericano de Venezuela. En los 3 partidos que disputó, el joven talento fue clave para brindar asistencias y realizó un gran trabajo por las bandas.

¿Cuándo debuta Cristal en la Liga 1?

Sporting Cristal debutará ante Alianza Universidad, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025, el próximo domingo 9 de febrero, a partir de la 1.00 p. m. Aunque en un principio se había designado como sede de este cotejo el estadio IPD de Huancayo, tras una inspección al estadio Heraclio Tapia de Huánuco, este recinto quedó habilitado para albergar el encuentro.

Fixture de Sporting Cristal en la Liga 1

Este es el calendario de Sporting Cristal para el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.