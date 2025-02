José Carabalí en las mejores manos

Por José Carlos Giles

En presencia del entrenador argentino Fabián Bustos y el administrador Jean Ferrari, Universitario de Deportes presentó ayer al futbolista ecuatoriano José Carabalí. Las palabras de agradecimiento del también integrante de la selección de su país motivaron a los hinchas cremas, quienes movieron las métricas en las redes sociales.

En un nuevo contacto con la prensa especializada peruana, Carabalí dijo lo siguiente: “Estoy muy contento de estar en el club más grande del Perú. Hoy (ayer) ya tuve mi primer entrenamiento, estoy feliz por eso. Vengo a trabajar para lograr el Tricampeonato, prepararme también para la Copa Libertadores, que es muy importante para el club. En esta semana iré conociendo más a mis compañeros para seguir trabajando y dar lo mejor de mí”.

También se refirió a su actualidad. “Hice la pretemporada con el club donde estaba, en Japón. En ritmo de juego sí estaría en falta, pero físicamente me siento bien porque hice la pretemporada. No he trabajado tres días por el viaje, pero ya estoy aquí para tener el ritmo de partido que es lo más importante”, precisó el zurdo carrilero.

Cuando se le consultó por la competencia en el puesto que tendrá con Paolo Reyna y César Inga, Carabalí sonrió y lanzó una respuesta contundente: “Siempre me ha gustado competir, el que está mejor jugará. El míster (Bustos) decide. Yo vengo a trabajar para ponerme a las órdenes; la competencia que tenga, que sea muy sana y nos favorezca al club y a los jugadores”, sostuvo.

El futbolista de 27 años aprovechó el discurso para enviarle un mensaje a los seguidores de Universitario de Deportes. “Es la primera vez que vengo a un club con mucha hinchada, el mejor de Perú. Todo esto debe ser mental, yo como jugador profesional siempre me preparo mentalmente porque es lo más importante para dar lo mejor de mí. Me he quedado muy sorprendido con la hinchada”, concluyó Carabalí, quien firmó contrato por una temporada.

Su pasado

La temporada 2024 no fue una de las mejores para el futbolista ecuatoriano. En el primer semestre tuvo su primera experiencia fuera de Ecuador con Always Ready de Bolivia, club en el que jugó 1878 minutos en 25 partidos, anotando un gol por Copa Sudamericana frente al Liga Universitaria de Quito.

En agosto del año pasado firmó contrato con el Nagoya Grampus de la Primera División de Japón, pero una lesión en el aductor no le permitió tener la continuidad deseada.

Punto a favor

En cuanto a su actualidad, el entrenador Fabián Bustos destacó las virtudes de Carabalí y espera que alcance un nivel superlativo en el equipo y vuelva a ser convocado a su selección.

Por su parte, el directivo Jean Ferrari destacó las cualidades de Carabalí y le deseó el mayor de los éxitos con la casaquilla del actual Bicampeón del balompié nacional.

En cuanto a Rodrigo Ureña, Bustos y Ferrari manifestaron que un gran jugador dejó la institución. El volante chileno se marchó al Belgrano de la Liga Profesional de Argentina, club que alberga a Bryan Reyna.