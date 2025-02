José Carabalí será jugador de Universitario en 2025: estos serían los detalles de su contrato

Tras la salida de Rodrigo Ureña, quien fichó por Belgrano de Argentina, Universitario tiene todo definido con el ecuatoriano José Carabalí, quien ocupará el quinto cupo de extranjero en el plantel de Fabián Bustos. Para fortuna de los hinchas cremas, los exámenes médicos realizados al futbolista que proviene del Nagoya Grampus de Japón demostraron que no tiene antecedentes de lesiones graves en su trayectoria.

Ante el anuncio de su llegada a Ate, la hinchada merengue mostró preocupación por su escasa actividad con camiseta del club japonés y temían que esa situación estuviese provocado por una importante lesión. Sin embargo, las pruebas físicas descartaron los temores de la afición de la 'U'. Ahora, definidos los detalles del vínculo contractual, Carabalí será refuerzo crema.

¿Cuáles son los detalles del contrato de José Carabalí con Universitario?

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el contrato que se le ha ofrecido a Carabalí es de un año, con la opción de extenderlo por una temporada más. Este fichaje se produce en un momento clave, ya que el club busca fortalecer su plantilla para afrontar los desafíos del tricampeonato y el acceso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Tal como se informó ayer (sábado 1 de febrero), el ecuatoriano José Carabalí pasó con éxitos los exámenes médicos y es nuevo jugador de Universitario de Deportes. El zurdo no tiene antecedentes de operaciones deportivas ni lesiones importantes durante su carrera. Ojo que viene de hacer pretemporada en Japón y está muy bien. Carabalí firma por todo el 2025, pero con opción a favor del club de extender un año más el contrato", escribió el comunicador.

José Carabalí firmará por un año con Universitario. Foto: captura de X/Gustavo Peralta

José Carabalí llegó al Perú y habló sobre su fichaje por Universitario

El viernes 31 de enero, José Carabalí finalmente aterrizó en Lima para cerrar su vínculo con Universitario. Su llegada marca un importante refuerzo para el conjunto crema, que busca potenciar su plantilla con jugadores de experiencia y recorrido internacional.

“Es un sueño llegar a Universitario. Estoy muy motivado por jugar la Copa Libertadores”, aseveró Carabalí, quien sería el último jale extranjero de la ‘U’ en esta ventana del mercado de pases. “Ahorita no puedo dar declaraciones hasta ser presentado en el club y luego tendremos una oportunidad de conversar”, señaló instantes después de su arribo a nuestro país.

¿Cómo le fue a José Carabalí en 2024?

El 2024 no fue el mejor año para José Carabalí en términos de continuidad. Tras su paso por Always Ready de Bolivia, en el que tuvo un rendimiento destacado, fue transferido en agosto al Nagoya Grampus de la primera división de Japón. Sin embargo, su estadía en la J1 League no fue la esperada, ya que una lesión lo alejó de las canchas por varios meses. Debido a ello, el ecuatoriano disputó un solo partido en el país asiático, en el cual jugó solo 11 minutos.

Universitario y sus preparativos para el debut en Liga 1

Con el inicio de la Liga 1 a la vuelta de la esquina, Fabián Bustos, entrenador de Universitario, deberá definir su 11 inicial para el debut ante Comerciantes Unidos el próximo 9 de febrero. La incorporación de Carabalí podría ser un factor determinante en la estrategia del equipo, ya que su experiencia y habilidades en el campo serán cruciales para enfrentar los retos que se avecinan.