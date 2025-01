Una de las grandes sorpresas en Universitario de Deportes fue la inclusión del juvenil Rafael Guzmán para la gira que realizó el equipo comandado por Fabián Bustos en la Serie Colombia 2025. El defensor de 16 años no solo participó de la concentración con el primer equipo, también tuvo la oportunidad de debutar en el triunfo 3-1 sobre Junior de Barranquilla.

El joven talento crema arribó a la capital junto al plantel y no se descarta que pueda ser llamado por el comando técnico para el inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Rafael Guzmán tras debutar con Universitario?

Rafael Guzmán no solo sumó minutos frente a Junior. El estratega Fabián Bustos decidió que ingrese por Williams Riveros en la reciente caída contra Once Caldas.

"Fue muy bonito cumplir uno de mis sueños que es debutar con Universitario. Más que un debut, es un inicio porque yo quiero lograr mucho más que jugar 45 minutos. Yo quiero llegar a ser titular y jugar la Libertadores", mencionó el joven talento en suelo limeño.

Por otra parte, el zaguero que todo lo que está logrando es en base a su esfuerzo. "Son metas que si yo me lo propongo, yo sé que las puedo lograr. Es cosa de trabajar y sé que las cosas se van a dar. Nadie se espera debutar a los 16 años, pero es base de todo mi esfuerzo y todo lo que he trabajado. Todo el esfuerzo que he puesto ha valido la pena", concluyó.

¿Quién es Rafael Guzmán?

Rafael Guzmán, un prometedor futbolista peruano nacido en 2008 y con una estatura de 1,90 metros, se destaca en la posición de defensor central. Su juego aéreo y técnica con el balón son características que lo diferencian en el campo.

A sus 16 años, Guzmán ha desarrollado su carrera en las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde ha perfeccionado sus habilidades. En 2025, logró ascender al primer equipo del club crema, marcando su debut en un amistoso frente a Junior de Barranquilla. En este encuentro, se desempeñó como líbero en una línea de tres defensores, demostrando su capacidad de liderazgo como último hombre en la defensa.

¿Qué defensas tiene Universitario?

Para ganarse un puesto en el equipo titular de Universitario, Rafael Guzmán tendrá que competir con jugadores consolidados, como Gustavo Dulanteo, Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. El canterano podría ser considerado dentro del plantel como quinto central.

Amistosos de Universitario previo a la Liga 1 2025

El próximo partido de Universitario de Deportes será su presentación oficial en la Noche Crema 2025; en dicho evento, los estudiantiles jugarán contra la selección de Panamá. Días más tarde, culminarán su pretemporada con un amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi.