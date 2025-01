Nacional vs Olimpia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Serie Río de la Plata 2025?

¿A qué hora juegan Nacional vs Olimpia EN VIVO Y EN DIRECTO por la fecha 2 de la Serie Río de la Plata 2025? El encuentro se disputará este viernes 17 de enero en el Gran Parque Central a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN Premium, VTV Plus y Disney Plus. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, los goles y las incidencias.

Nacional vs Olimpia: previa del partido

Nacional llega a este encuentro tras perder 1-0 ante San Lorenzo. Olimpia, por su parte, no pudo jugar el primer cotejo. El Decano iba a medirse ante Independiente; sin embargo, el partido finalmente no se disputó porque el equipo de Avellaneda no pudo viajar a Uruguay tras una falla técnica en el avión.

¿A qué hora juega Nacional vs Olimpia?

En Perú, el amistoso Nacional vs Olimpia se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. En otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 18).

¿Dónde ver Nacional vs Olimpia?

En Sudamérica, el encuentro entre Nacional vs San Lorenzo por la Serie Río de la Plata 2025 se podrá ver a través de ESPN Premium y la plataforma de streaming Disney Plus.

Nacional vs Olimpia: historial reciente

Olimpia 1-0 Nacional | Primera División de Paraguay

Olimpia 0-2 Nacional | Copa Paraguay

Nacional 2-0 Olimpia | Primera División de Paraguay

Nacional 0-1 Olimpia | Primera División de Paraguay

Olimpia 2-2 Nacional | Primera División de Paraguay.

¿Cómo ver Nacional vs Olimpia ONLINE?

Si deseas ver el choque entre Nacional vs Olimpia ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles, y todos los pormenores del juego.