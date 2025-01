Raúl Ruidíaz se encuentra en una encrucijada respecto a su futuro futbolístico tras salir del Seattle Sounders. A pesar de manifestar su deseo de volver a Universitario, las negociaciones no prosperaron, lo que despertó las especulaciones sobre su posible fichaje por San Diego FC, club que debutará en la MLS en 2025. El atacante ha sido vinculado a varios equipos, pero su anhelo de jugar en la ‘U’ sigue presente. Sin embargo, la falta de avances concretos en las negociaciones abrió la puerta a otras opciones, como la franquicia californiana, que busca reforzar su plantilla con jugadores experimentados.

En medio de estos rumores, el periodista colombiano Niko Moreno, que cubre la actualidad de Seattle Sounders, reveló que San Diego FC está muy interesado en fichar a Ruidíaz. De esta forma, el club estadounidense se convierte en un fuerte rival para Universitario, que tendrá que reformular su propuesta si quiere contar con la ‘Pulga’ para la temporada 2025.

San Diego FC busca fichar a Raúl Ruidíaz para la temporada 2025 de la MLS

A través de sus redes sociales, el periodista colombiano Niko Moreno reveló que San Diego FC es uno de los clubes interesados por contar con Raúl Ruidíaz para su primera temporada en la MLS. La franquicia busca construir un equipo competitivo desde su debut, y la experiencia del peruano, quien es el goleador histórico del Seattle Sounders, podría ser fundamental para alcanzar sus objetivos.

San Diego FC es uno de los dos equipos de la MLS que están interesados en fichar a la ‘Pulga’. Foto: captura

“San Diego FC podría ser un destino para el exdelantero de los Sounders, Raúl Ruidíaz. La nueva franquicia está interesada en sumar un atacante experimentado y de calidad durante su primera temporada en la MLS”, aseveró el comunicador, quien se especializa en informar sobre la liga estadounidense, sobre todo en Seattle Sounders.

Asimismo, Moreno precisó que el cuadro de California no sería el único de la MLS que está interesado en contratar a Ruidíaz, puesto que existe otro equipo que lo tiene en la mira. “Me han dicho que San Diego es uno de los dos contendientes dentro de la Major League Soccer para hacerse con RR9”, agregó.

Las intenciones de Raúl Ruidíaz con Universitario

En una reciente entrevista para L1 Max, Raúl Ruidíaz dejó claro su interés por jugar en Universitario, club del cual es hincha confeso y en el que debutó como futbolista profesional. Por ello, la ‘Pulga’ lamentó que las negociaciones que sostuvo con el cuadro crema no hayan llegado a buen puerto, pues no se volvieron a comunicar con él.

“Todo es parte de una negociación. Si hace tres meses hubo un número, y luego pasan tres meses, te vas abajo, números arriba, números abajo, es parte de una negociación encontrar un punto medio. Pero siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera, va a buscar la forma. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está”, sostuvo.

Posteriormente, en el podcast ‘Y Uno Feliz’, el delantero afirmó que está dispuesto a continuar las negociaciones con Universitario y que el tema económico no es problema. “No se trata de dinero, yo quiero ir a Universitario, me encantaría volver. Hoy, 15 de enero, si me llaman, claro que les contesto, cómo no voy a responder. La pelota nunca estuvo en mi cancha, estuvo en la cancha de la ‘U’”, declaró.