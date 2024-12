Este domingo 22 de diciembre, FC Cajamarca y Tacna Heroica se medirán en un emocionante partido por la final de la Copa Perú 2024. Ambos equipos han demostrado su valía a lo largo del torneo y ahora buscan consagrarse campeones en un encuentro que promete ser inolvidable. El Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador será el escenario donde se disputará este esperado encuentro, que comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana).

Si bien ambos equipos ya tienen asegurados sus cupos para la Liga 2 2025, no quita que quieran ganar el torneo, por lo que la presión y la emoción estarán a flor de piel. La final de la Copa Perú 2024 no solo representa un trofeo, sino también la culminación de una larga y ardua campaña tanto para EGB Tacna Heroica como para FC Cajamarca.

¿Cuándo juega EGB Tacna Heroica vs FC Cajamarca por la final de la Copa Perú 2024?

El partido entre FC Cajamarca y Tacna Heroica se llevará a cabo el domingo 22 de diciembre a partir de las 2.00 p. m. en el Estadio Iván Elías Moreno. Los aficionados que quieran presenciar la gran final de la Copa Perú 2024 podrán adquirir sus entradas a través de Joinnus, con precios que oscilan entre los S/ 10 y S/ 50, lo cual dependerá de la ubicación en el recinto de Villa El Salvador.

¿Dónde ver EGB Tacna Heroica vs FC Cajamarca EN VIVO?

Los hinchas que no puedan asistir al estadio podrán ver EGB Tacna Heroica vs FC Cajamarca a través de ATV (canal 9), medio que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión del torneo. A continuación, descubre en qué canal encontrar la señal de ATV en diferentes operadoras de cable para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo:

DirecTV: canal 199 (SD), canal 1199 (HD)

canal 199 (SD), canal 1199 (HD) Movistar TV: canal 9 (SD), canal 709 (HD)

canal 9 (SD), canal 709 (HD) Claro TV: canal 9 (SD), canal 509 (HD)

canal 9 (SD), canal 509 (HD) Best Cable: canal 9.

¿Cómo ver EGB Tacna Heroica vs FC Cajamarca ONLINE y GRATIS?

En caso no puedas acceder a la señal televisiva de ATV, podrás seguir el partido a través del canal de streaming del medio, para ello ingresa a su canal de YouTube, donde el partido se emitirá de forma totalmente gratuita. Asimismo, La República Deportes hará una cobertura especial del evento, donde te daremos a conocer todos los detalles de la previa y el minuto a minuto del encuentro para que disfrutes de la final desde la comodidad de tu hogar.

Camino a la final

Tanto FC Cajamarca como Tacna Heroica tuvieron un recorrido desafiante en la Copa Perú 2024. El ‘Vendaval Azul’ llegó a la final tras un empate 1-1 con Juventud Santo Domingo de Ica, lo que lo llevó a definir su pase en una emocionante tanda de penales, la cual ganó por 5 a 4.

Por su parte, FC Cajamarca logró una clasificación épica tras superar a Nacional FBC en las semifinales del torneo. El equipo del ‘Zorrito’ Aguirre empató 3 a 3 con el club de Arequipa y ganó 3 a 2 en la definición por penales, lo que le otorgó el pase a la gran final.

Expectativas y emociones

Con la posibilidad de cerrar la temporada con un título, las expectativas son altas para ambos equipos. Los aficionados están ansiosos por ver a sus jugadores en acción, y la atmósfera en el estadio promete ser electrizante. La final de la Copa Perú 2024 no solo es un enfrentamiento por el trofeo, sino también una celebración del fútbol peruano.