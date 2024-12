Yoshimar Yotún es uno de los grandes referentes de Sporting Cristal y la selección peruana en la actualidad a pesar de estar lesionado desde el 29 de abril de 2024 por un duro golpe en la rodilla en un partido disputado ante César Vallejo por el Torneo Apertura de la Liga 1. Esta situación no le permitió disputar las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, torneo en el que la Bicolor se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones. Por ello, recordó una anécdota con Ricardo Gareca cuando estaba al mando del Equipo de Todos y reveló que lo comparaba con Toni Kroos, exfigura del Real Madrid y campeón mundial con Alemania en Brasil 2014, incluso mencionó que lo superaba en una estadística.

El volante de la Blanquirroja, además, en entrevista con el programa de YouTube 'En carne propia', comentó que en un futuro se ve como DT de fútbol femenino o de menores, aunque precisó que se ve como jugador profesional, por lo menos, por cuatro años más. "Los últimos meses he pensado mucho en qué voy a hacer, aún me quedan y quiero jugar unos cuatro años más, sería lo ideal para mí. No me veo mucho como entrenador, al menos no de primera, primero empezaría con los chicos. Me ha interesado mucho el fútbol femenino, tratar de volverlo profesional y competitivo", apuntó.

Ricardo Gareca comparó a Yoshimar Yotún con Toni Kroos

El paso de Ricardo Gareca en la selección peruana es muy recordada por los hinchas debido a que llevó a la Bicolor a Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años en citas mundialistas. Al respecto, 'Yoshi' mencionó una curiosa anécdota con el 'Tigre', quien lo comparó con Toni Kroos, exjugador que la rompió con Real Madrid al ganar 5 UEFA Champions League con camiseta merengue y una con el Bayern Múnich en 2013.

"Estuvimos ocho años con un entrenador que, pese a que nos daba carta libre a la hora de jugar, era muy loco con las estadísticas con su comando técnico. Comparaba a jugadores top en su posición, a mí me ponía con Toni Kroos, veía las estadísticas y no estaba tan mal. Te hace bien, en el partido no estás pensando en eso, pero sí es importante eso", contó en diálogo con el citado espacio.

Asimismo, el mediocampista de Sporting Cristal, acotó que era más agresivo en intervenciones que el alemán, pero no se puede comparar porque Kroos era un crack. "No me comparo con él, pero en el tema de estadísticas, lo importante que era para su club o la selección alemana, yo era mucho más agresivo en intervenciones, más en tema de físico, pero en pases era una locura lo que él hacía", agregó.

¿Cuándo Yotún podría regresar a la selección peruana?

El volante rimense se refirió a su proceso de recuperación y a su posible retorno a la Bicolor para la fecha FIFA de marzo, cuando Perú se mida con Bolivia y Venezuela por las jornadas 13 y 14 de las Eliminatorias. Al respecto, afirmó que sí podría llegar.

"Fue una lesión bastante complicada que toma su tiempo, estamos en un proceso en los que hay días buenos y malos, pero estamos dándole la cara a la lesión para poder volver a jugar, que es lo que más queremos. Estoy en proceso de poder recuperar toda la fuerza, al tener sutura meniscal, no puedes pisar, tuve que esperar para hacerme la operación, perdí mucha masa muscular en la pierna izquierda donde fue la lesión. Estoy haciendo trabajos, todavía no haciendo remates, pero en una etapa donde parece que no avanzas, pero todo suma. Por tiempos estaría (para la fecha FIFA de marzo), pero esta recuperación se está dando por sensaciones, por cómo me vaya sintiendo, por cómo me vaya desarrollando en el campo, creo que pueda estar para marzo", detalló.