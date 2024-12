¿Por qué Ricardo Gareca se volvió tendencia tras la salida de Juan Carlos Oblitas de la FPF?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) acaba de sufrir un nuevo remezón. Luego de los malos resultados de la selección peruana a manos de Jorge Fossati y las investigaciones preliminares a su presidente, Agustín Lozano, ahora se quedaron sin director general de fútbol. A través de un comunicado oficial, el máximo ente del fútbol peruano anunció la destitución de Juan Carlos Oblitas.

"Se ha decidido la desvinculación de Juan Carlos Oblitas como director general de Fútbol de la FPF", se puede leer en la misiva enviada por la FPF en sus redes sociales, la cual informó que en los próximos días se hará público el nombre del sucesor del 'Ciego'. Tras esta salida, muchas personas ligadas al deporte nacional se pronunciaron al respecto y hubo un nombre en particular que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales: Ricardo Gareca.

¿Por qué Ricardo Gareca se volvió tendencia tras la salida de Juan Carlos Oblitas?

En primer lugar, el nombre del exentrenador de la selección peruana se volvió tendencia porque fue Juan Carlos Oblitas quien lo escogió como DT de la Bicolor, cuando la FPF era dirigida por Edwin Oviedo. Cuando el 'Ciego' llegó a Videna, lo primero que hizo fue sacar al interno Pablo Bengoechea y escogió al 'Tigre', para después nombrar a Juan Máximo Reynoso como su sucesor y finalmente, Jorge Fossati.

En segundo lugar, la gente comentaba en redes sociales que Juan Carlos Oblitas debió haber dejado su cargo cuando se dio la salida de Ricardo Gareca tras la no clasificación a Qatar 2022. "Lamentablemente, se aferró al cargo y lo terminaron despidiendo", "Debió irse con Ricardo Gareca", "Debió irse cuando no le renovaron a Gareca", "Le salió muy bien lo de Gareca, pero no lo de Reynoso y Fossati", son algunos comentarios que se pueden leer.

¿Qué cargo tenía Juan Carlos Oblitas en la FPF?

El exjugador nacional se desempeñó como director general de fútbol de la FPF desde junio del 2021, un nuevo cargo que se creó específicamente para él tras su salida de la dirección deportiva luego de formar parte del proceso de Ricardo Gareca durante años.

En este puesto, Oblitas tuvo "la responsabilidad de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las selecciones nacionales, así como de la Liga Profesional de Fútbol", según explicó la Federación al oficializar su continuidad en ese momento.

¿Qué entrenadores pasaron en la selección peruana durante el proceso de Oblitas en la FPF?

Son 3 técnicos los que estuvieron al frente de la Bicolor en estos casi 10 años en los que Juan Carlos Oblitas estuvo en la Federación: Ricardo Gareca, Juan Reynoso y ahora Jorge Fossati. El 'Ciego' llegó a la FPF en el 2015 durante la gestión de Edwin Oviedo. Primero fue director deportivo de Perú y luego pasó a ser director general.