Fabián Bustos fue el autor intelectual del bicampeonato de Universitario. El DT llegó como reemplazo de Jorge Fossati y logró levantar el título de la Liga 1 2025. Tras esta notable hazaña, su nombre ha empezado a sonar con fuerza en distintos mercados de Sudamérica. Por ejemplo, es voceado para dirigir a Belgrano de Argentina.

El futuro del técnico crema podría estar alejado del Perú. En las últimas horas, trascendió la información de que podría dirigir al 'Pirata', club en el que milita Bryan Reyna. Incluso, se conoce que ya hubo cierto acercamiento por Fabián Bustos para conocer su presente.

Fabián Bustos interesa en Belgrano de Bryan Reyna

Hace algunas semanas, Belgrano comunicó la salida de Juan Cruz Leal del banquillo. Luego de cosechar malos resultados y de algunas discrepancias en la interna, la institución decidió cesarlo de su cargo.

En este contexto, ya están trabajando en contratar a su sucesor. Uno de los nombres que aparece como opción es el actual DT de Universitario de Deportes. "Uno de los técnicos en carpeta de la dirigencia a esta hora es Fabián Bustos", escribió el periodista Mati Calandri.

Además, el comunicador resaltó su carrera como DT en clubes de Ecuador, Brasil y su reciente campeonato en Perú. "Ya hubo charlas para conocer su situación. Como jugador, tuvo un pequeño ciclo en el 'Pirata' entre 1994 y 1995", acotó.

Fabián Bustos podría recalar en Belgrano de Córdoba. Foto: captura de X/Mati Calandri.

¿Fabián Bustos se plantearía dejar de dirigir a Universitario?

Hace algunas semanas, Fabián Bustos conversó con el programa 'Fútbol Diversión'. Durante la charla, fue consultado si se plantearía dejar a Universitario de Deportes si recibe alguna propuesta de la selección peruana.

Ante esto, Bustos precisó que sí se visualiza dirigiendo una selección, pero que eso sería todavía en unos años. En este sentido, la 'U' aún podría disfrutar de su DT por unas temporadas más.

"Nunca pensé dirigir selecciones, te soy sincero. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de Primera División y mantenerse en distintas ligas. Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, era imposible. Ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección", respondió.

¿En qué equipos ha dirigido Fabián Bustos?