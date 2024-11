¿Quién descubrió a Oliver Sonne y cómo llegó a la selección peruana?

La selección peruana igualó 0-0 con Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En este encuentro, Oliver Sonne fue titular como volante interior y fue elegido como el mejor futbolista de la Bicolor. Ante ello, en esta nota te contamos quién descubrió al lateral derecho nacido en Dinamarca y cómo llegó a la Blanquirroja.

¿Quién descubrió Oliver Sonne?

Oliver Sonne fue descubierto por el scout peruano Cristhian Hinostroza en el 2022, a raíz de una publicación de la modelo Helena Cristensen, tía del lateral derecho. Posteriormente, se comunicó con ella, quien le confirmó que el 'Vikingo' tenía raíces peruanas.

Ante ello, el departamento de scouting de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), liderado por Daniel Kellerstrass, inició el contacto con el joven futbolista.

“Le escribí, él me respondió y se generó la charla. Desde la primera vez fue muy abierto, le emocionaba la idea. A él y su familia. Más que todo era el cumplirle el sueño a la abuela”, contó Kellerstrass en una entrevista para Infobae.

¿Quién convocó a Oliver Sonne a la selección peruana por primera vez?

Juan Reynoso convocó por primera vez a Oliver Sonne a la selección peruana para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Sin embargo, el estratega nacional no lo hizo jugar ni un minuto.

Jorge Fossati lo hizo debutar ante Nicaragua, en un partido amistoso previo a la Copa América. Hasta el momento, el 'Vikingo' ya ha disputado nueve encuentros con la Bicolor, en los que aún no registra goles ni asistencias.

Hinchas de Perú elogiaron a Oliver Sonne

En las redes sociales, Oliver Sonne fue elogiado por una gran cantidad de hinchas de la selección peruana luego del gran rendimiento que mostró ante Chile por las Eliminatorias 2026.

"Sonne el mejor por escándalo", "Sonne hará temblar a los argentinos el martes", "Sonne jugando en primera cumplió", "(Sonne) lo mejor del partido", "Sonne, Polo y Cáceda, no hubo más", "Lo único rescatable es Sonne", "Sonne ha demostrado tener la habilidad para ser titular", "Oliver Sonne merecía estar en el Mundial", "Oliver Sonne no puede volver a ser suplente", "Oliver Sonne no será muy vistoso en lo técnico o estético, pero es un jugador 'moderno': muy atlético, inteligente en la toma de decisiones y sobre todo efectivo", "Fossati recién se dio cuenta de que Oliver Sonne debió ser titular", escribieron algunos usuarios en las redes sociales.

¿Cuándo es el siguiente partido de Perú por las Eliminatorias 2026?

El próximo partido de la selección peruana será ante Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Este cotejo se llevará a cabo el martes 19 de noviembre en La Bombonera, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

En este encuentro, la Blanquirroja buscará sumar puntos importantes para seguir en la lucha por la clasificación al Mundial. Será un duelo crucial que pondrá a prueba la estrategia y el desempeño de los jugadores peruanos frente a un rival de gran envergadura como la selección albiceleste.

¿Qué partidos de le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?