El empate en el Perú vs Chile resultó amargo para la hinchada nacional porque el resultado deja al borde de la eliminación no solo al conjunto de Jorge Fossati, sino también al equipo de Ricardo Gareca, ya que se encuentran en el sótano de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, hubo un futbolista que fue la figura en el medio campo de la selección peruana: Oliver Sonne. Por esa brillante actuación, el comentarista Diego Rebagliati se rindió ante el 'Vikingo'.

El jugador del Silkeborg de Dinamarca jugó de interior en el clásico del Pacífico y fue lo mejor de la Bicolor en el empate 0-0 ante la Estrella Solitaria a pesar de desempeñarse en una posición ajena para él, puesto que en su club es carrilero derecho. Los ataques incaicos se generaron precisamente por esa banda y su asociación con Andy Polo le hizo recordar a Rebagliati a los movimientos de una figura de Universitario, Martín Pérez Guedes.

Oliver Sonne debutó este año con la selección peruana. Foto: La Bicolor/X

Diego Rebagliati elogia a Oliver Sonne por su juego en el Perú vs Chile

En el programa de YouTube 'D&T', los conductores Diego Rebagliati y Talía Azcárate destacaron el nivel del 'Vikingo' en el clásico del Pacífico. En esa línea, la periodista enfatizó en la asociación entre Sonne y Polo. “Ese intento asociativo constante entre Polo y Sonne...”. El también comentarista de Movistar Deportes la interrumpió para sumarse a los elogios ante el nacido en Dinamarca.

“Entiende todo Sonne, hizo los movimientos que normalmente hace (Martín) Pérez Guedes, esos movimientos profundos, a la línea, jugando rápido, decidiendo rápido”, resaltó el exjugador de Sporting Cristal al recordar a la figura de la 'U' en el año de su centenario.

“Metiendo, entendiendo lo que se jugaba, es la actitud que uno buscaba en este partido”, agregó Azcárate. Asimismo, Rebagliati manifestó que, junto con Sonne, Carlos Cáceda fue la figura del encuentro.

Los hinchas de Perú se rinden ante Oliver Sonne

Aunque el empate ante Chile no sirvió por la situación de Perú en la tabla de posiciones, un grupo de hinchas se dio tiempo para elogiar al jugador del Silkeborg de Dinamarca por su buen desempeño.

"Sonne el mejor por escándalo", "Sonne hará temblar a los argentinos el martes", "Sonne jugando en primera cumplió", "(Sonne) lo mejor del partido", "Sonne, Polo y Cáceda, no hubo más", "Lo único rescatable es Sonne", "Sonne ha demostrado tener la habilidad para ser titular", "Oliver Sonne merecía estar en el Mundial", "Oliver Sonne no puede volver a ser suplente", "Oliver Sonne no será muy vistoso en lo técnico o estético, pero es un jugador 'moderno': muy atlético, inteligente en la toma de decisiones y sobre todo efectivo", "Fossati recién se dio cuenta de que Oliver Sonne debió ser titular", fueron algunos comentarios de los usuarios en la plataforma X.