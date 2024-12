Presidente del Comité Olímpico Peruano resalta actuación de nuestros deportistas en Ayacucho 2024

Luego de 73 años, Perú se erigió como campeón de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 con 114 medallas (49 de oro, 38 de plata y 27 de bronce) y el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco, destacó en su discurso de clausura el corazón y aliento de los ayacuchanos, el esfuerzo de los deportistas y el apoyo de los padres de nuestros atletas.

“Hatun Hatun Ayacucho llacta, anchata cusicuni wiñaypacc llam casjai quimanta”, (gran pueblo venerable de Ayacucho. Estoy muy contento con ustedes porque son el camino de la excelencia). Cumplieron con su deber, fueron a cada localidad y alentaron a cada peruano que defendió los colores de la patria en el campo deportivo, por ello hoy celebramos y les digo con profunda admiración que concretamos los mejores Juegos Bolivarianos en la historia del Perú”, dijo emocionado ante las delegaciones deportivas de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).

Manyari agregó “queridas delegaciones bolivarianas, gracias por que, en cada kata, round, en cada ronda, competencia o juego compitieron amistad, excelencia y respeto. Marcaron el camino para las futuras generaciones que tendrán el privilegio de competir en las futuras ediciones de estos Juegos”.

“Ahora me permito dirigirme al Team Perú, deportistas y equipos multidisciplinarios del Team Perú, hoy pintaron de gloria los celajes de Ayacucho miraron de frente a los ojos de la historia y lo hicieron con mayúsculas, se hicieron uno con la llama bolivariana y se elevaron en el altar de la historia. Ustedes son los responsables de hacer que el Perú sea campeón de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario. ¡Los primeros en el medallero!”, indicó el presidente del COP, ante el aplauso de los presentes.

Manyari continuó: “El presidente de la ODEBO hizo muy bien al agradecer a todos los involucrados. Pero de corazón quiero felicitar a los padres y madres del Perú y a quienes hagan de cabezas de familia. A ustedes quienes abrazan a sus hijos cuando la victoria es esquiva y las lágrimas recorren sus mejillas y a ustedes también cuando los cobijan y ensalzan cuando se alzan con la victoria. Gracias a ustedes el Perú hoy lleva sobre sus hombros el oro de la victoria, felicitaciones, felicitaciones padres y madres de Ayacucho también”.

“Finalmente, todo tiene un final y me toca despedirme. Adiós pueblo de Ayacucho perlas challay, ya me voy, ya me estoy yendo perlas challay”, subrayó Manyari emocionado, finalizando “por lo tanto, cumplo con el inmenso privilegio de recitar las siguientes palabras: “Doy por concluido los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Procederemos a apagar la llama bolivariana de los Juegos de Ayacucho 2024, muchas gracias”.