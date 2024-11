La bailarina australiana Rachael Gunn, conocida en el mundo del breakdance como Raygun, anunció su retiro del ámbito competitivo tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de haber sido reconocida como la número uno en ese estilo de baile por la World DanceSport Federation (WDSF), su selección para representar en los Olímpicos generó críticas debido a su estilo y enfoque diferente al de sus adversarias.

Gunn, de 37 años, es una figura con intereses de investigación que incluyen la danza, la política de género y la dinámica entre metodologías teóricas y prácticas. Sin embargo, en la prueba olímpica, su presentación fue comparada con la de la estadounidense Logan Edra, de 21 años, por lo que generó opiniones divididas.

Juegos Olímpicos de París 2024: ¿qué sucedió con Rachael Gunn?

Durante la ronda en los Juegos Olímpicos de París 2024, la australiana se enfrentó a Logistx en uno de los desafíos más esperadas. En su presentación, Raygun ejecutó movimientos poco convencionales, como un salto de canguro, un gesto relacionado con su país natal, así como movimientos que imitaban la natación y un andar de pato.

A diferencia de otras concursantes, no realizó los giros de cabeza ni los movimientos acrobáticos que caracterizaban a las demás. Aunque el público aplaudió educadamente, los evaluadores no mostraron la misma respuesta. En ambas rondas de la contienda, los nueve jueces votaron por Logistx, quien ganó con un contundente 18-0. La actuación de Raygun rápidamente se volvió viral en internet, aunque no de manera halagadora.

En plataformas como X (anteriormente Twitter), los comentarios fueron mayoritariamente negativos, con usuarios expresando su descontento por la elección de Raygun para representar a Australia en esta disciplina. Entre los comentarios se encontraban: "Cuanto más veo los videos de Raygun, la breaker australiana, más me enfado" y "¿Hay 27,7 millones de australianos en el mundo y la envían a ella a los Juegos Olímpicos para esta prueba inaugural? Por favor", entre otros.

La deportista reconoció que perdió el control de cómo la gente la veía, lo que la dejó decepcionada. Sin embargo, subrayó que prefiere enfocarse en el lado positivo y en las personas que la consideran una fuente de inspiración. "Sentí que perdí el control sobre cómo la gente me veía, quién era, quién era mi pareja, mi vida. Me sentí muy decepcionada. Pero me gusta quedarme con el lado positivo, es lo que me hace seguir adelante, la gente que me dice que 'les inspiré'", aseveró.

La breakdancer olímpica viral Raygun defiende su actuación. Foto: ABC News

Rachael Gunn: ¿por qué la bailarina de breakdance anunció su retiro de las pistas?

Rachael Gunn habló de su retiro del torneo tras la controversia generada por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. En su conversación, Gunn destacó que prefiere bailar en el "salón de su casa junto a su pareja", en lugar de participar en batallas competitivas. Además, aseguró que practica breakdance, pero no competirá más. "Todavía hago 'break', pero no compito. Ya no voy a competir más", aseguró la bailarina

A pesar de haber considerado continuar en el certamen, Raygun afirmó que el nivel de escrutinio al que se enfrenta ha cambiado la experiencia, ya que "la gente lo grabará, lo publicará en internet". Esto, según explicó, ha transformado la dinámica y le ha dificultado continuar en el ámbito competitivo. "No será la misma experiencia por todo lo que ha sucedido", comentó.