Los Pumas 7 vs Irlanda EN VIVO, Seven de Ciudad del Cabo 2024 vía Disney Plus: horario y cómo ver a Argentina

El encuentro de los Pumas 7 vs Irlanda será el segundo entre ambas escuadras por el Circuito Mundial 2024/25. Foto: composición LR / Stormers

El encuentro de los Pumas 7 vs Irlanda será el segundo entre ambas escuadras por el Circuito Mundial 2024/25. Foto: composición LR / Stormers

Los Pumas 7 vs Irlanda EN VIVO juegan este sábado 7 de diciembre en el inicio del Seven de Ciudad del Cabo 2024, segunda etapa del Circuito Mundial de la disciplina. Tras quedarse con el tercer lugar de la competencia en Dubai, el equipo de Santiago Gómez Cora sale con todo ante un cuadro europeo que busca la revancha por la fase de grupos de aquel torneo. La transmisión va por Fox Sports 3 y Disney+ para toda Argentina.

La selección argentina de rugby seven se encuentra en el grupo C junto a Irlanda y Sudáfrica, en un certamen que presentará un formato reducido, con solo cuatro grupos de tres equipos y cuatro partidos por seleccionado; solo los líderes de cada grupo avanzarán a las semifinales. La República Deportes te llevará las incidencias ONLINE GRATIS desde el DHL Stadium.

¿A qué hora juegan los Pumas 7 vs Irlanda?

El partido de los Pumas 7 vs Irlanda se disputará a partir de los siguientes horarios:

Argentina , Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 a. m.

, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 a. m. EE. UU. (Miami), Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8.00 a. m.

Venezuela, Rep. Dominicana, Bolivia, Puerto Rico: 9.00 a. m.

México (centro), Costa Rica, El Salvador: 7.00 a. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 2.00 p. m.

¿Dónde ver a los Pumas 7 vs Irlanda EN VIVO ONLINE?

El encuentro de los Pumas 7 vs Irlanda será transmitido EN VIVO por el streaming de Disney Plus, que tiene los derechos de transmisión del Seven de Ciudad del Cabo para toda Argentina. Asimismo, podrás seguir las incidencias del partido de rugby ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Grupo de los Pumas 7 en el Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s se encuentran en el grupo C, donde se enfrentarán a Irlanda y Sudáfrica. Ambos equipos son considerados rivales peligrosos, y la selección argentina deberá estar al 100% para superar este desafío. En el grupo A, compiten Fiji, Gran Bretaña y Uruguay; en el B, España, Australia y Kenia; y en el D, Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos.

Plantel de los Pumas 7 para el Seven de Ciudad del Cabo

El plantel de los Pumas 7s está conformado por los mismos jugadores que participaron en la etapa anterior en Dubai. Los integrantes son: Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Santiago Álvarez, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Facundo Pueyrredón, Germán Schulz, Santiago Vera Field y Tobías Wade.

Los Pumas 7 se coronaron campeones en la edición 2023 del Seven de Ciudad del Cabo. Foto: UAR

¿Cómo van los Pumas Seven en la tabla de posiciones?

En la primera etapa, Fiji se llevó la medalla de oro, con lo cual suma 20 puntos y lidera la tabla de posiciones. España ocupa el segundo lugar con 18 puntos, mientras que Argentina se encuentra en la tercera posición con 16 puntos. Los All Blacks siguen con 14, Francia con 12, Sudáfrica con 10, Australia con 8, Gran Bretaña con 6, Uruguay con 4, Kenia con 3, Irlanda con 2 y Estados Unidos con 1 punto.