Los Pumas 7 vs Gran Bretaña EN VIVO, Seven de Dubai 2024 vía Disney Plus: horario y canal para ver a Argentina

El parido de los Pumas 7 vs Gran Bretaña se disputará en el Estadio The Sevens de Dubai. Foto: composición LR / Visit Dubai

Los Pumas 7 vs Gran Bretaña EN VIVO juegan este sábado 30 de noviembre por el grupo B del Seven de Dubai 2024, primera parada del Circuito Mundial de Sevens de Rugby. Tras una espectacular presentación en la temporada anterior, donde llegaron hasta la final de Madrid, y a la que siguió un flojo paso por los Juegos Olímpicos París 2024, el conjunto de Santiago Gómez Cora busca voltear la página e ir una vez más por la gloria. La transmisión va por Disney Plus y Fox Sports para toda Argentina.

Sigue todas las incidencias de los Pumas vs Gran Bretaña y de todos los partidos de la albiceleste en el Seven de Dubai en La República Deportes.

¿A qué hora juegan los Pumas 7 vs Gran Bretaña?

El partido de los Pumas 7 vs Gran Bretaña, correspondiente a la segunda tanda del grupo B del Seven de Dubai, se jugará en los siguientes horarios:

Argentina , Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 7.36 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Miami): 5.36 a. m.

México (centro), Costa Rica, El Salvador: 4.36 a. m.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana: 6.36 a.m.

España (peninsular), Italia, Francia: 11.36 a. m.

¿Dónde ver a los Pumas 7 vs Gran Bretaña EN VIVO?

El servicio de streaming Disney Plus transmitirá a los Pumas 7 vs Gran Bretaña y todos los partidos de la selección argentina. Asimismo, La República Deportes te llevará las incidencias del encuentro de rugby seven ONLINE GRATIS.

Calendario de los Pumas 7 en el Seven de Dubai 2024

Argentina vs Uruguay - 30/11 - 3.28 a. m.

Argentina vs Gran Bretaña - 30/11 - 7.36 a. m.

Argentina vs Irlanda - 30/11 - 1.00 p. m.

Horarios de Argentina.