¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Once Caldas EN VIVO vía Win Sports+ por la Liga BetPlay?

Deportivo Cali vs. Once Caldas EN VIVO se enfrentan en el estadio Palmaseca, desde las 5.35 p. m. (hora peruana y colombiana), por la jornada 18 del Torneo Finalización 2022 en la Liga BetPlay. El cotejo se podrá ver por los canales Win Sports y Win Sports+, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con formaciones iniciales, marcador actualizado minuto a minuto y resumen con resultado final en La República Deportes.

Deportivo Cali vs. Once Caldas: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 17 de octubre ¿A qué hora? 5.35 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Palmaseca ¿En qué canal? Win Sports, Win Sports+

La delicada situación que atraviesa el club azucarero en la liga colombiana ha tenido una leve mejora con la llegada del entrenador Jorge Luis Pinto, quien pudo frenar una racha negativa de cuatro derrotas al hilo. Un triunfo y un empate, el más reciente 2-2 contra Águilas Doradas, es lo que lleva el nuevo DT.

El cuadro de Manizales, por su parte, llega tras aguarle la fiesta al Atlético Nacional, al cual venció 1-0 para meterse entre los ocho primeros que clasifican a los cuadrangulares semifinales. Además, dejó al verdolaga sin poder ser puntero de la tabla de posiciones.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: el estadio Palogrande será el escenario del partido por la Liga BetPlay. Foto: Once Caldas

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Once Caldas?

Colombia: 5.35 p. m.

Ecuador: 5.35 p. m.

México: 5.35 p. m.

Perú: 5.35 p. m.

Bolivia: 6.35 p. m.

Venezuela: 6.35 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.35 p. m.

Argentina: 7.35 p. m.

Brasil: 7.35 p. m.

Chile: 7.35 p. m.

Paraguay: 7.35 p. m.

Uruguay: 7.35 p. m.

España: 12.35 a. m. (martes 18).

¿Qué canal transmite Deportivo Cali vs. Once Caldas?

En territorio colombiano, el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas se podrá ver por las señales de Win Sports y Win Sports+, canales que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay 2022.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Once Caldas ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Deportivo Cali vs. Once Caldas por internet, ingresa a Win Sports ONLINE, servicio de streaming en el cual tendrás acceso a todos los duelos televisados por esta cadena deportiva. En caso no puedes ingresar al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura de La República Deportes.

Posible formación de Deportivo Cali vs. Once Caldas

Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Juan José Mina, José Caldera (Guillermo Burdisso), Germán Mera, Christian Mafla; Jimmy Congo, Fabry Castro, Oscar Segura, Teófilo Gutiérrez, Jhon Cabal; Ángelo Rodríguez.

Once Caldas: por confirmar.

Últimos partidos de Deportivo Cali vs. Once Caldas

Once Caldas 0-1 Deportivo Cali | 01.05.22

Deportivo Cali 0-0 Once Caldas | 21.11.21

Once Caldas 0-0 Deportivo Cali | 06.03.21

Once Caldas 1-1 Deportivo Cali | 08.11.20

Deportivo Cali 2-1 Once Caldas | 24.10.19.

¿Dónde juegan Deportivo Cali vs. Once Caldas?

La sede para este compromiso será el estadio Deportivo Cali, también conocido como Palmaseca, recinto deportivo con capacidad para 52.000 espectadores, propiedad del club azucarero.