Miguel Araujo pide selección: “Estoy listo para jugar ante Chile, estoy preparado”

Fue uno de los ausentes en la última convocatoria de la selección peruana debido a la falta de continuidad en su equipo; sin embargo, ahora todo es distinto. Miguel Araujo afirmó que se siente preparado para ser llamado por el técnico de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, y jugar la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, que se disputará en el mes de octubre.

El zaguero del Emmen de la Segunda División de Países Bajos, que ha disputado los 90 minutos en los dos últimos partidos de su equipo, manifestó que está dispuesto a jugar ante el clásico rival, Chile, así como ante Bolivia y Argentina.

“Estoy listo para jugar ante Chile, estoy preparado. Entreno todos los días en mi club mirando de reojo a la selección para poder entrar y estar en el once, primero hay que estar en la lista” , contó a RPP.

Miguel Araujo

Ante la situación de estar jugando en la segunda división, el exfutbolista de Alianza Lima señaló que esto no es impedimento para ser llamado al combinado patrio, pues otros seleccionados - como Luis Advíncula que jugaba en el Rayo Vallecano del segunda de España - también fueron convocados en su momento.

“Yo quiero estar en la selección. Algunos compañeros también han jugado segunda división y han estado convocados, yo voy a trabajar al cien por ciento para poder estar y si no estoy, voy a hinchar por ellos”, precisó.

Respecto a su ausencia en la fecha triple de setiembre, en el que la Bicolor jugó ante Uruguay, Venezuela y Brasil, aseveró que la noticia no lo tomó por sorpresa. “Realmente no me sorprendió no estar en la última convocatoria. Creo que uno como jugador, con los años, uno se las huele. Yo me las olía”.

Ahora que viene manteniendo continuidad, Miguel Araujo espera que su nombre esté en la lista de convocados que dará a conocer el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, este viernes 24 de setiembre, a partir del mediodía.