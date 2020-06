Roberto Martínez sobre Chilavert: “Ha sido buscado para atacar a la Federación”

José Luis Chilavert sorprendió esta semana con una crítica directa a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por un hecho en particular en el afán de reanudar la Liga 1 Movistar. El exarquero paraguayo, mediante su cuenta de Twitter, instó a los clubes peruanos a no firmar la Declaración Jurada que fue enviada desde la Videna. Esta opinión generó una polarización y Roberto Martínez dio su postura sobre el tema.

El excapitán de Universitario conversó con Líbero y sostuvo que Chilavert siempre ha sido polémico, no importa qué personaje se encuentre en frente.

“Todo el mundo conoce la personalidad de Chilavert. Así le pregunten por Agustín Lozano, Maradona o Messi, va a tener el mismo concepto de los tres, así sea una persona intachable. Él es uno de los mejores arqueros de la historia, mundialista, pero polémico toda su vida, ha sido buscado para atacar a la Federación. Pregúntenle por el Dakar y seguramente se aprende el nombre de un piloto y va a hablar mal de él”, dijo Martínez.

Sres Pdtes de Clubes de Peru No firmen este documento que impone el bandido del Pdte Lozano, si firman pierden el total control de sus clubes y van a ser esclavos del Pdte de la Federación Lozano que es un payaso de Domínguez en la Conmebol. Únanse y sin temor.👍👌💪 pic.twitter.com/DFe6A34pdI — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) June 24, 2020

Para el exjugador, las críticas del paraguayo recaen en un asunto personal que tiene con el presidente de la Conmebol.

“Chilavert anda en contra de absolutamente todo el fútbol de su país. Por ejemplo, nombran a un entrenador de la selección paraguaya y critica, muy pocas veces lo escuché decir algo positivo, no sé que tanto valor o poder pueda tener una declaración suya, él quiere que su declaración en contra de la Federación rebote en el presidente de la Conmebol porque le tiene bronca”, añadió.

En otro momento, Martínez elogió la gestión de la FPF que busca la manera para que se retomen las actividades de la temporada 2020.

“No voy a decir que la Federación es lo máximo porque seguramente tienen sus problemas como cualquier institución, pero sí veo un cambio positivo. Veo que están haciendo una buena gestión para el regreso de la Liga 1 con todos los protocolos de salud. Esperemos que el campeonato se desarrolle de la manera correcta para el beneficio del fútbol peruano y de la selección”.

Conozco al señor Agustín Lozano, he compartido con él algunas actividades a favor de los niños en Chiclayo y me parece una buena persona. Ha sido alcalde de Chongoyape y siempre escuché buenos comentarios de él. Todos sabemos por dónde va la mano de Chilavert en sus declaraciones, no deberíamos tomar en serio sus palabras”, finalizó.

