Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: sigue el clásico del fútbol peruano

VER EN VIVO | Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Gol Perú) | YouTube | Alianza Lima vs Universitario por Internet Gratis | por la jornada 9 de la Liga 1. Este cotejo se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' desde las 8:00 p.m. (hora peruana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Ambos equipos tienen el objetivo de sumar tres puntos y no alejarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones. 'Cremas' y 'blanquiazules' llegan en un mal momento.

Alianza Lima no gana hace siete fechas, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Su técnico, Miguel Ángel Russo, ha sido muy criticado por los hinchas y la prensa. En los últimos días se especulaba que no seguiría en el equipo, pero la dirigencia 'blanquiazul' negó estos rumores.

Universitario de Deportes no gana desde hace tres fechas. La última vez que consiguió la victoria fue ante Manucci en la cuarta fecha. El equipo del chileno Nicolás Córdova buscará romper la mala racha que tiene ante Alianza Lima desde hace dos años.

Alianza Lima y Universitario cuentan con 11 unidades en la tabla de posiciones y saben que tres puntos pueden hacer la diferencia en el campeonato local, que es liderado por Binacional de Juliaca con 20 puntos.

Alianza Lima vs Universitario: horarios del partido

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Alianza Lima vs Universitario: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Gallese, Salazar, Godoy, Riojas, Rosell, Ramirez, Cartagena, Costa, Quevedo, Manzaneda y Affonso.

Universitario: Carvallo, Corzo, Rodríguez, Velarde, Vásquez, Alfageme, Páucar, Correa, Hohberg, Lavandeira y Denis.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Alianza Lima vs Universitario?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Universitario Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.