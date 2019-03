UFC: Conor McGregor se comparó con Cristiano Ronaldo y retó a Zlatan Ibrahimovic

Si buscamos la palabra 'controversia' en un diccionario deportivo, lo más seguro es que encontremos una fotografía de Conor McGregor. El excampeón mundial de los pesos ligeros de la UFC es tan bueno en el octágono como generando polémica con sus declaraciones.

McGregor le brindó una peculiar entrevista a la página web de la FIFA en la cual develó detalles de su no muy conocida pasión por el fútbol. 'The Notorious' confesó ser hincha del Manchester United de la Premier League desde que era un niño, además le envió contundentes mensajes a jugadores identificados con la camiseta de los 'Diablos Rojos' como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba.

"Cristiano Ronaldo es una fenomenal persona, atleta y empresario. Tiene una actitud perfeccionista y su dedicación ha inspirado a muchos chicos para que jueguen fútbol. Con 34 años, metió un hat-trick en la Champions League cuando toda la presión recaía sobre él y contra Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos defensivos de Europa. Los dos somos atletas disciplinados y estamos al tope de nuestro nivel", expresó McGregor sobre el jugador de Juventus.

McGregor y Ronaldo en una sesión de entrenamiento en el 2016

Por otro lado, McGregor retó a los futbolistas Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba a una sesión de entrenamiento de MMA. "Zlatan y Pogba están más que bienvenidos de venir y entrenar conmigo cuando ellos quieran", expresó.

Sobre el jugador sueco agregó: "Respeto a Zlatan y su mentalidad ganadora, pero aclaremos esto, ¡Solo hay un Conor McGregor! Zlatan Ibrahimovic está tratando de ser como el McGregor del fútbol, buena suerte para él", concluyó.

"Zlatan and Paul Pogba are welcome to come and train with me whenever they'd like."@UFC star @TheNotoriousMMA throws an invite to @Ibra_official & @paulpogba, urges @ManUtd to appoint Ole Gunnar Solskjaer permanently and more 🥊⬇️