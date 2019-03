Incertidumbre en el fútbol femenino

Ellas olvidan sus problemas dentro de un campo de juego, pateando un balón y defendiendo con coraje sus sueños. No les importa que las condiciones del terreno sean malas o que al culminar el partido deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales o sus estudios, al menos por 90 minutos están plasmando su mayor anhelo: ser futbolistas profesionales.

Aunque el término profesional dista un poco de la realidad de lo que era, hasta hace solo unos meses, el torneo peruano. Se jugaba la Copa Perú femenina, en canchas en mal estado, sin ambulancia e, incluso, sin remuneración. Algo que debería cambiar desde que la Comisión de Licencias ha exigido a los clubes profesionales de Primera contar con una división femenina mayor y sub-17 -los recién ascendidos están excluidos, pero en un año deben cumplir la norma-, aunque algunos clubes están buscando algún ‘atajo’ como asociarse con clubes que ya tienen equipos.

Amateur es el término que describe a la perfección lo que era el torneo hasta que, tras varios años de ir a la deriva, la Federación Peruana de Fútbol, con el apoyo de la FIFA y Conmebol, decidió tomar un rol protagónico en esta categoría y organizar la Liga F, un torneo que promete ser el primer paso para evolucionar. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce cómo se desarrollará este campeonato y cuándo iniciará, aunque se tiene previsto que sea para abril. Por ahora hay un gran signo de interrogación mientras se define el apoyo económico y logístico. Hay hasta cuatro posibles tipos de torneo, pero todo dependerá de cuánto dinero ingrese.

A diferencia de la Liga 1, la competencia de fútbol femenino no es un producto fácil de vender, y sin auspiciadores es difícil sostener un torneo. La idea principal de la FPF es solventar los gastos aéreos y viáticos de los clubes, pero si no alcanza, cambiarán de plan. Si consiguen el dinero que tienen previsto, el torneo se disputará en todo el país, el mismo formato que la Liga 1. Pero en el caso de no llegar a la meta económica, el campeonato se desarrollaría por regiones, el primero y segundo de cada grupo clasificará a la ronda final para definir el campeón nacional y el representante peruano a la Copa Libertadores.

La realidad de los clubes

Desde 1990 hasta el 2003, Universitario tenía un equipo femenino, pero por problemas económicos y a falta de campeonatos organizados por la FPF, el cuadro crema decidió dejar de invertir en esta disciplina. En el 2010, gracias al apoyo de algunos socios y el compromiso de un grupo de chicas, los cremas volvieron a apostar por el fútbol femenino. Al comienzo solo se reconocían pasajes a las jugadoras, pero este año el club decidió pagar una remuneración mensual al equipo principal y pagar un seguro deportivo a sus futbolistas del equipo principal como la sub-16. Los cremas están por cerrar un acuerdo con una institución educativa para brindar becas a sus jugadoras de categorías menores y alimentación (desayuno, merienda, almuerzo y cena) a las futbolistas que provienen de provincia.

Sporting Cristal es otro de los equipos que decidió apostar por el fútbol femenino. Los rimenses cuentan con cuatro categorías: sub-12, sub-14, sub-16 y mayores. Cada categoría tiene un comando técnico especializado y el plantel principal de los celestes está conformado por 30 mujeres. Al igual que la ‘U’, Sporting Cristal brindará seguro médico a sus jugadoras de las cuatro categorías, y el equipo principal recibirá una remuneración mensual de 287.91 dólares para las futbolistas. La academia femenina de Sporting Cristal cuenta con 60 alumnas, una cifra que promete ir en alza. “Antes de atletas queremos formas buenas ciudadanas. Ellas serán el futuro de la selección peruana y por eso trabajamos fuerte en nuestras canteras. Queremos que el primer equipo femenino este conformado con niñas que nacieron del club”, señaló Jesús Valdez , jefe de la división femenina de los celestes.

Pero no todos han decidido dar un paso adelante, algunos ven para un lado y buscan una solución inmediata y que no necesite tanta inversión. Deportivo Municipal se ha asociado por cuatro años con el club La Cantera -con lo que las chicas jugarán con la camiseta de la ‘Franja’-, y el mismo camino lo seguirían la San Martín y Sport Boys. Por su parte, Alianza Lima realizó convocatorias de jugadoras, pero hasta la fecha no se conoce cómo será su plan en el fútbol femenino. La comisión de esta disciplina se reunirá con el administrador del cuadro blanquiazul, Renzo Ratto, para definir el trabajo que se realizará en esta disciplina.

Ejemplos a seguir

En Europa se empezó a trabajar en esta disciplina desde hace una década. Para la temporada 2019-2020, los 16 equipos que participan en la Liga Iberdrola -Liga española- y la Primera B -segunda división de España- están en la obligación de pagar una remuneración mensual, sueldo mínimo, a sus jugadoras. Además, muchas veces juegan a estadio lleno como hace unas semanas el Athletic -llevó 48 mil personas en el San Mamés por la Copa de la Reina. Todo un récord. En Estados Unidos las futbolistas que se dediquen profesionalmente al este deporte reciben una beca universitaria y las seleccionadas norteamericanas cobran un monto no menor de 40 mil dólares mensuales.

En Sudamérica la historia es distinta. En Brasil una futbolista profesional puede ganar entre 938 dólares y 1.340 dólares. Cabe señalar que en este país se viene implementado el fútbol femenino desde 1993 y desde el 2013 se creó el Brasileirao Femenino Serie A1, un torneo que está conformado por 16 equipos. A pesar del trabajo de los directivos brasileños, esta disciplina es catalogada como ‘semiprofesional’.

En el Perú las futbolistas aún son amateurs, pero hay equipos como Sporting Cristal y Universitario que decidieron dar un paso a la profesionalización y a partir de este año las jugadoras de su primer equipo perciben una remuneración mensual de 287.91 dólares –aproximadamente-.

Chile clasificó al mundial de fútbol femenino Francia 2019 y en los últimos tres meses es uno de los países que más jugadoras exportó. El plantel nacional de la ‘Roja’ está conformado por el 80% de futbolistas que radican en ligas importantes del mundo, mientras que la selección peruana solo cuenta con una jugadora que milita en el fútbol brasileño: Steffani Otiniano. “Nuestra meta luego de los Panamericanos es tener más jugadoras de la selección nacional en el exterior, para que jueguen en un club importante de Europa y Sudamérica”, señaló Sisy Quiroz, jefa de Desarrollo de la división femenina de la FPF.

Plan estratégico

Por primera vez en la historia del fútbol peruano, la FPF decidió elaborar un Plan Estratégico para el desarrollo del fútbol femenino. Este ambicioso proyecto consta de cinco pilares, entre los que destacan mejorar nuestra participación en las competiciones internacionales, incrementar el nivel de competencia en la liga local, que los clubes hagan proyectos autosostenibles y también que ayude al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género.

De la mano del plan estratégico se viene desarrollando el FIFA Girls Academy, un proyecto impulsado por el máximo ente del fútbol que tiene como objetivo implementar academias de alto rendimiento en cuatro regiones del país: Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco, en donde las niñas de la categorías sub-14 y sub-16 vienen entrenando bajo una misma metodología de juego que fue elaborado por FIFA y por el director técnico de la selección, Doriva Bueno.

“Estas academias lo que buscan es captar a las mejores jugadores de la zona, para que ellas sean las futuras seleccionadas nacionales. Eso quiere decir que ahora vamos a tener una base de 80 jugadoras entrenando todo el año en alto rendimiento, para escoger a las mejores 18 o 23 para representar a las futuras selecciones”, comentó Sisy.

Sin embargo, FIFA Girls Academy aún no se implementa en su totalidad. “El piloto empezó en Lima desde el mes de diciembre, ya tenemos jugadoras sub-14 y sub-16 entrenando desde hace dos meses. Nuestro objetivo a corto plazo es desarrollar las academias en las cuatros regiones del país. Después de implementar este proyecto se jugará un torneo interacademias para seleccionar a las mejores jugadoras que van a participar en el Sudamericano Sub-17 que se desarrollará a inicios del próximo año”, agregó. ❖

Sabía que...

Las cifras

Solución. La organización de la Liga F busca que una cadena televisiva transmita los partidos para generar mayores ingresos.

Especial. El clasificado a la Copa Libertadores tendrá todos los gastos cubiertos por Conmebol.

120 mil dólares invierte la Conmebol por país en la Liga de Desarrollo.

4

títulos nacionales tiene JC Sports Girls. Es el club con mejor palmarés.

La selección se viene alistando para Panamericanos

Como parte del plan estratégico, la selección peruana de fútbol se encuentra preparando su participación en los Panamericanos. En octubre del 2018 el brasileño Doriva Bueno asumió el reto de dirigir a la ‘Bicolor’. En el primer mes de su gestión observó a las jugadas peruanas y llegó a la conclusión que ellas tienen buena técnica, pero muestran falencias en el aspecto físico. El estratega elaboró un plan futbolístico y en noviembre empezó las convocatorias.

“Antes se entrenaba en el día, pero ahora entendimos que nosotros debemos adaptarnos al horario de las chicas, por eso entrenamos de noche. Dentro de poco implementaremos luces en la cancha de grass sintético y brindamos asesoramientos nutricional a las jugadoras. Vamos a entrar al quinto microciclo, son 27 jugadoras normalmente que son convocados. Sin embargo, son 18 jugadoras las que nos van a representar en los Panamericanos”, comentó Sisy Quiroz.

Estefani Espino

Futbolista de la ‘U’

“He firmado mi contrato profesional con la ‘U’, antes solo me apoyaban con pasajes. Cuando vamos a competir de manera internacional se siente la diferencia entre las jugadores por la preparación”.

