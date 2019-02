Panelistas de 'Al Ángulo' discuten en vivo y compañero manda a corte [VIDEO]

El Sporting Cristal vs Alianza Lima por la segunda fecha de la Liga 1 2019 continúa siendo el foco de atención en los programas deportivos. El triunfo del cuadro rimense con gol de Fernando Pacheco y las jugadas polémicas que dejó el partido disputado en el Estadio Nacional, fueron el tema de debate en Al Ángulo, donde los conductores Diego Rebagliati y Jose Chavarri discutieron fuertemente y obligaron a ir al corte comercial para evitar un altercado. El video fue subido a YouTube.

Tal como se aprecia en el video colgado en YouTube, Diego Rebagliati comentó que el encuentro fue impreciso pero con mucha intensidad. “Si algo le hemos pedido al fútbol peruano, en los últimos tiempos, es intensidad. Partidos como este en el fútbol argentino se ven un millón, que se pasan de revoluciones, cortado y duro. Si le poníamos la camiseta, por ejemplo, del Lanús vs Banfield, diríamos ‘como pegan en Argentina’. Creo que el partido se pasó de intensidad, pero no es malo”, dijo.

Jose Chavarri, quien escuchaba atento el análisis Rebagliati, pidió la palabra para mostrar su desacuerdo. “Para mí fue un partido bastante malo y si yo quiero ver intensidad me voy al hipódromo y veo como los caballos corren”, expresó.

Sin embargo, Diego Rebagliati se incomodó con la respuesta y le respondió con un contundente mensaje. “No me ningunees, no hables de carreras de caballos como si yo estuviera hablando estupideces. Eso no te lo permito", aclaró.

Franco Cabrera, al ver la discusión entre Diego Regagliati y Jose Chavarri, se vio en la necesidad de mandar a una pausa comercial antes de que sus compañeros pierdan los papeles.