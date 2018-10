WWE Super Show Down 2018 EN VIVO: sigue todas las incidencias del evento desde Australia

WWE lleva a cabo el evento de lucha libre más grande en la historia de Australia Super Show-Down (desde las 4:00 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) este sábado en el Melbourne Cricket Ground de Melbourne, con una cartelera llena de luchas muy interesantes.

La compañía ha organizado este evento donde cuatro títulos estarán en juego: el mundial de AJ Styles, el de parejas SmackDown de The New Day, el femenino de Becky Lynch y el crucero de Cedric Alexander); sin embargo, las expectativas se centran en los regresos de John Cena, Triple H y The Undertaker, además​ del debut de Ronda Rousey en tierras australianas.

Triple H vs The Undertaker estarán frente a frente en un ring de WWE por última vez en Australia. Para añadir más interés al asunto, Shawn Michaels estará en la esquina del 'Juego' y Kane hará lo propio, apoyando a su 'hermano'.

John Cena regresa a un evento de WWE para hacer equipo con Bobby Lashley con el fin de enfrentar a Elias y Kevin Owens. El excampeón todavía no vuelve a los shows semanales de la empresa, solo realiza apariciones especiales debido a que su agenda ahora se centra en las películas.

WWE Super Show Down: un regreso nada grato para Ronda Rousey

Ronda Rousey regresa a Melbourne luego de tres años. En aquella ciudad perdió el título peso gallo femenino de UFC ante Holly Holm, pero ahora vuelve con otra faceta: la de luchadora. La actual campeona de RAW tendrá acción junto a Nikki y Brie Bella para hacerle frente a The Riott Squad.

La expeleadora de MMA dejó la UFC tras su derrota ante Amanda Nunes en diciembre del 2016 y le tomó un tiempo para decidir entrar a WWE y empezar una carrera completamente distinta.

¿Qué pasará con The Shield?

Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins son otra vez la famosa facción The Shield. Los tres son multicampeones en la compañía y son ahora los que lideran la nueva generación de WWE. Tendrán en frente a Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre en un combate donde se espera mucha acción y posibles sorpresas para los aficionados.

Horarios del WWE Super Show Down

Perú: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Argentina: 6:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Uruguay: 6:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Bolivia: 5:00 a.m.

España: 11 a.m.

Cartelera del WWE Super Show-Down

-Undertaker (con Kane) vs Triple H (Shawn Michaels).

-John Cena y Booby Lashley vs Kewin Owens y Elias.

-Daniel Bryan vs The Miz (para lograr la oportunidad por el Campeonato de la WWE).

-The Shield (Dean Ambrose, Roman Reigns y Seth Rollins) vs Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre.

-Ronda Rousey, The Bella Twins (Nikki y Brie Bella) vs The Riot Squad (Ruby Riot, Liv Morgan y Sarah Logan).

-Aj Styles vs Samoa Joe por el Campeonato de la WWE (pelea sin descalificación).

-Becky Lynch vs Charlotte Flair por el Campeonato femenino de SmackDown.

-Cedric Alexander vs Buddy Murphy por el Campeonato de NXT.

-The New Day (Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods) vs The Bar (Cesaro y Sheamus) por el campeonato por parejas de SmackDown.

-Asuka y Naomi vs The Iconics.

Canales del WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.