"Si se desprestigia el 'The Best es porque no estará Messi"

Los premios ‘The Best’ de la FIFA están bajo los reflectores mundiales por diversas razones; por lo que esta condecoración significa, el debate que ha incitado respecto a quién debería llevarse el título al mejor jugador y ahora por las grandes ausencias de jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes se excusan bajo cuestiones personales y deportivas.

Javier Bordas -directivo del Área de Fútbol del FC Barcelona-, ha viajado a Londres para representar al club catalán en la Gala de la FIFA junto a Guillermo Amor -director de Relaciones Institucionales y Deportivas- y al preguntarle por la ausencia del ‘10’ del Barca, el directivo dejó entrever lo que verdaderamente piensa sobre ‘The Best’.

“Si se desprestigia el ‘The Best’ es porque no está Messi, todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo en todos los aspectos. Miras el puesto de Modric y qué haría Messi... Es el mejor pasador, el mejor finalizador, el mejor jugador del mundo desde hace muchos años y creo que todo el mundo lo sabe”, declaró Bordas, dejando en claro quien es el mejor del mundo en su opinión.

Luego, Javier Bordas pasó a explicar la verdadera razón por la cual ‘Leo’ decidió no viajar a la Londres. “Messi no viene a la gala porque ha tenido problemas familiares y no puede venir, no ha tenido nada que ver el partido de ayer. No hay que preocuparse, Messi está bien, ha ido a entrenar y es una lástima que no pueda ir el mejor del mundo a la gala para del 'The Best'. Messi tenía claro que quería estar en la gala, quería ir pero ha tenido este problema y no ha podido", respondió con seguridad.

Por último, el directivo del club blaugrana - quien no comprende como un jugador del calibre de ‘La Pulga’ no esté nominado en esta categoría de los premios- respondió que entre Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, el croata es el favorito a llevarse el premio a casa. "De los tres nominados, Modric es el favorito por encima de Cristiano por lo que consiguió el año pasado. Pero si recordamos toda la temporada, el Barça acabó a 17 puntos del Madrid y tendría que haber más jugadores del Barça".