El noble gesto de Emmanuel Macron con los jugadores de Croacia [FOTOS]

El Mundial Rusia 2018 ya terminó y las buenas acciones aún son tendencia. Una de ellas es el gesto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dejó la celebración en los camerinos de la selección de su país, tras obtener ganar la final de la Copa del Mundo, e ingresó al espacio destinado para los rivales, la selección de Croacia, y consolarlos.

Las imágenes de este encuentro ya dieron la vuelta al mundo gracias a que la Federación Croata de Fútbol las compartiera en su cuenta de Twitter.

"Gran gesto del presidente francés Emmanuel Macron, que vino a felicitar a los jugadores de Croacia tras la final de la Copa del Mundo", escribió la Federación Croata de Fútbol en su publicación.

