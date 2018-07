Iker Casillas criticó el uso del VAR durante la final del Mundial Rusia 2018

La utilización del VAR en el Mundial Rusia 2018 ha sido una de las principales novedades que dejó esta Copa del Mundo. La tecnología aplicada para dar justicia a las decisiones arbitrales tienen sus adeptos, pero también sus detractores en todo el mundo, sobre todo entre los futbolistas.

En tal sentido, el ex arquero de Real Madrid y la selección española, Iker Casillas, estableció su posición en contra de la utilización del VAR, haciendo hincapié en cómo fue utilizada en la final entre Francia y Croacia, específicamente en el primer gol del cuadro galo, donde según su criterio, no hubo falta contra Griezmann en el tiro libre previo.

“Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada”, expresó el actual guardameta del Porto de Portugal en su cuenta de Twitter.

Luego de lo expresado por Casillas, el goleador de la selección uruguaya y de Barcelona, Luis Suárez, le dio la razón al golero ibérico. “Tenés razón Iker Casillas y aparte de eso Pogba en fuera de juego que participa en la jugada”, dijo el ‘Pistolero’.

Sin dudas, la utilización del VAR seguirá generando más de una discrepancia entre los jugadores de fútbol, que aún no han terminado de aceptar del todo su utilización en las canchas.