Kino Táchira de HOY, 17 de noviembre 2025: resultados del sorteo 116, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Consulta los resultados del sorteo 116 del Kino Táchira, realizado el lunes 17 de noviembre, y comprueba si tu cartón contiene la serie de 15 números que resultó ganadora a nivel nacional.

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 17 de noviembre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira
Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 17 de noviembre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira

El lunes 17 de noviembre se lleva a cabo en Venezuela el sorteo 116 del Kino Táchira, brindando la oportunidad de ganar importantes premios a quienes adquirieron su cartón por 500 bolívares. Cada boleto contiene una combinación de 15 números y la transmisión del evento estuvo disponible en vivo por YouTube. Aquí te presentamos los resultados confirmados.

Resultados Kino Táchira del 17 de noviembre: números del sorteo 114

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 116 del Kino Táchira hoy:

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
  • Números ganadores: -

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 10 de noviembre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

  • Números ganadores: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.

