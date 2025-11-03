HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Kino Táchira de HOY, 3 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 114 y premio mayor de la lotería en Venezuela

Revisa aquí los números afortunados del sorteo 114 del Kino Táchira, correspondiente al lunes 3 de noviembre, y verifica si tu boleto coincide con la combinación de 15 cifras ganadora en toda Venezuela.

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 3 de noviembre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira
Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 3 de noviembre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira

Este lunes 3 de noviembre se celebra en Venezuela el sorteo 114 del Kino Táchira, ofreciendo a los participantes la posibilidad de llevarse atractivos premios. Con tan solo 500 bolívares, los jugadores acceden a un cartón con 15 números y pueden seguir la transmisión en directo a través de YouTube. En este artículo te compartimos los resultados oficiales.

lr.pe

Resultados Kino Táchira del 3 de noviembre: números del sorteo 114

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 114 del Kino Táchira hoy:

  • Números ganadores: -

lr.pe

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 27 de octubre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

  • Números ganadores: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.

