Bonos Activos esto se sabe HOY, 2 de noviembre: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

En Venezuela, el Ejecutivo nacional, bajo la dirección de Nicolás Maduro, está iniciando la asignación de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria. Estas ayudas, distribuidas según un cronograma previamente definido, tienen como propósito aliviar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, razón por la cual sus montos fueron recientemente incrementados.

En esta etapa, el Bono Único Familiar está próximo a ser depositado para jefes de familia, tras haberse completado la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación y Bono Cultores Populares.

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

Desde el jueves 30 de octubre de 2025, comenzó el depósito del Bono Corresponsabilidad y Formación, según lo informaron el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red X (antes Twitter).

En esta ocasión, el monto asignado fue de 28.584 bolívares, equivalente a aproximadamente 127 dólares según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En breve, el Ejecutivo de Nicolás Maduro iniciará el desembolso de los primeros bonos de noviembre 2025 mediante el Sistema Patria:

Bono Único Familiar

Bono Amor Mayor

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados

¿Cómo cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?