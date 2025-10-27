HOYSuscripcion LR Focus

Bonos Activos información de HOY, 27 de octubre: Bono de Guerra Económica para pensionados y últimos subsidios vía Sistema Patria

El Sistema Patria se encuentra terminando su cronograma de desembolsos del mes. En estos momentos, se efectúa el depósito del Bono de Guerra de octubre de 2025 para los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela culmina la entrega de bonos de octubre 2025 a través del Sistema Patria. Dichas ayudas se envían siguiendo un cronograma ya establecido y buscan respaldar a los sectores más afectados por la inflación persistente, lo que llevó a una reciente elevación en sus valores.

Actualmente, se realiza el abono del Bono de Guerra Económica a los pensionados del IVSS, después de haber completado el proceso con empleados públicos y jubilados.

Bono octubre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

A partir del miércoles 22 de octubre de 2025, el Sistema Patria inició el abono del Bono de Guerra Económica para pensionados del IVSS y de la misión Amor Mayor, tal como notificaron el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (ex Twitter).

En esta entrega, el subsidio asciende a 9.950 bolívares, lo que representa cerca de 50 dólares conforme a la cotización oficial del BCV.

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En breve, el Ejecutivo de Nicolás Maduro iniciará el desembolso de los últimos subsidios de octubre 2025 mediante el Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de octubre 2025 en el Sistema Patria?

  1. Accede a www.patria.org.ve y haz clic en "Registrarse".
  2. Llena el formulario con tu cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.
  3. Crea un nombre de usuario, establece una contraseña y confirma tu número con el código recibido por SMS.
  4. Agrega información adicional como tu dirección y datos bancarios, si corresponde.
  5. Tramita tu Carnet de la Patria durante las jornadas habilitadas para este proceso.
