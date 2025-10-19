Kingo Táchira de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 146, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV
Revisa los resultados del Kingo Táchira correspondientes a este 19 de octubre, con las combinaciones ganadoras de los sorteos de Bingo y Lotto. En esta edición, los jugadores tienen la oportunidad de ganar premios desde $500, disponibles en diferentes zonas del país.
El sorteo 146 del Kingo Táchira se llevará a cabo este domingo 19 de octubre a las 3:00 p. m. (hora de Caracas). Una vez que se publiquen los resultados oficiales, podrán consultarse a través del portal web de La República. Asimismo, quienes deseen ver el evento en tiempo real podrán hacerlo mediante la transmisión en vivo disponible en YouTube, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Resultados Kingo Táchira hoy, 19 de octubre: números del sorteo 146
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 12 de octubre
- Bingo: 09 - 27 - 08 - 22 - 17 - 02 - 21 - 04
- Lotto: 26 - 20 - 01 - 11 - 13
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.