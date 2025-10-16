Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 16 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica correspondiente a octubre de 2025 ya comenzó a distribuirse por medio del Sistema Patria, según lo establecido por el gobierno venezolano bajo la administración de Nicolás Maduro. Este aporte financiero está destinado a tres sectores poblacionales y se ha convertido en un alivio económico importante para muchas familias en el contexto actual del país.

A lo largo de esta nota te ofrecemos datos precisos sobre los montos asignados, el calendario de pagos y los criterios necesarios para acceder a este beneficio.

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Tal como ha ocurrido en meses anteriores, este beneficio económico se mantiene orientado a los tres grupos poblacionales establecidos por el gobierno, siguiendo el calendario oficial. Conoce aquí cómo se está realizando el desembolso de este subsidio:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: miércoles 15 de octubre (con Cestaticket)

miércoles 15 de octubre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)

viernes 17 de octubre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: miércoles 22 de octubre.

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en los valores del Bono de Guerra Económica que se distribuye a través del Sistema Patria. Este aumento beneficia a los tres sectores que reciben habitualmente este apoyo, en el marco del esquema de indexación que sigue vigente. A continuación, te presentamos los montos actualizados para octubre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 23.880 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 23.880 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".