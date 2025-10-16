HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 16 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Consulta aquí todos los detalles actualizados del Bono de Guerra de octubre 2025, incluido las fechas en las que ya se está pagando, cuánto se entrega y cómo será el cronograma de asignación por medio del Sistema Patria.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica correspondiente a octubre de 2025 ya comenzó a distribuirse por medio del Sistema Patria, según lo establecido por el gobierno venezolano bajo la administración de Nicolás Maduro. Este aporte financiero está destinado a tres sectores poblacionales y se ha convertido en un alivio económico importante para muchas familias en el contexto actual del país.

A lo largo de esta nota te ofrecemos datos precisos sobre los montos asignados, el calendario de pagos y los criterios necesarios para acceder a este beneficio.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bono de Guerra lo que se sabe de HOY: fechas fijas, montos confirmados por Maduro y cómo cobrar vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Tal como ha ocurrido en meses anteriores, este beneficio económico se mantiene orientado a los tres grupos poblacionales establecidos por el gobierno, siguiendo el calendario oficial. Conoce aquí cómo se está realizando el desembolso de este subsidio:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: miércoles 15 de octubre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: miércoles 22 de octubre.
Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en los valores del Bono de Guerra Económica que se distribuye a través del Sistema Patria. Este aumento beneficia a los tres sectores que reciben habitualmente este apoyo, en el marco del esquema de indexación que sigue vigente. A continuación, te presentamos los montos actualizados para octubre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 23.880 bolívares o 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

LEER MÁS
Donald Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar acciones militares en Venezuela

Donald Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar acciones militares en Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Resultados Triple Gordo de HOY, 12 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 166 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Triple Gordo de HOY, 12 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 166 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 15 de octubre: fechas fijas, montos confirmados por Maduro y cómo cobrar vía Sistema Patria

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 15 de octubre: fechas fijas, montos confirmados por Maduro y cómo cobrar vía Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 15 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Pagos MPPE información de HOY, 15 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Datos LR

Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Resultados Triple Gordo de HOY, 12 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 166 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 15 de octubre: fechas fijas, montos confirmados por Maduro y cómo cobrar vía Sistema Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025