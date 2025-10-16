HOYSuscripcion LR Focus

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 16 de octubre: Ingreso Contra la Guerra de Venezuela y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria

En octubre de 2025, el Sistema Patria continúa con la ejecución de su calendario de pagos. Actualmente, se está depositando el Bono Ingreso Contra la Guerra Económica del mes.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Ejecutivo venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, ha comenzado con la distribución de los bonos del Sistema Patria correspondientes a octubre de 2025. Estas transferencias forman parte de las medidas económicas implementadas para apoyar a la población más vulnerable, en un contexto de constante inflación que ha motivado un reciente ajuste en los montos otorgados.

Actualmente, está en curso el depósito del Bono de Guerra Económica para trabajadores públicos, y en los próximos días se activará el pago para los otros dos grupos beneficiarios.

Bonos Sistema Patria: ¿qué pago de octubre 2025 está activo HOY en Venezuela?

Desde el miércoles 15 de octubre de 2025 comenzó la entrega del Bono de Guerra Económica para trabajadores públicos a través del Sistema Patria, según lo informado por canales oficiales como el Telegram de Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red X (antes Twitter).

En esta fase del proceso, el monto asignado fue de 23.880 bolívares, equivalente a aproximadamente 120 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, el Gobierno nacional bajo la presidencia de Nicolás Maduro comenzará la distribución de estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de octubre 2025 en el Sistema Patria?

  1. Accede a www.patria.org.ve y haz clic en "Registrarse".
  2. Llena el formulario con tu cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.
  3. Crea un nombre de usuario, establece una contraseña y confirma tu número con el código recibido por SMS.
  4. Agrega información adicional como tu dirección y datos bancarios, si corresponde.
  5. Tramita tu Carnet de la Patria durante las jornadas habilitadas para este proceso.
