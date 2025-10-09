Bonos Activos información de HOY, 9 de octubre: pagos activos con aumento y próximo subsidios oficiales de octubre 2025 vía Sistema Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

En Venezuela ya se activó la asignación de los bonos del Sistema Patria correspondientes a octubre de 2025, como parte de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para apoyar a la población más afectada por la crisis. Recientemente, los montos han sido actualizados con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación.

Actualmente, está en curso la entrega del Bono Amor Mayor, mientras que en los próximos días se prevé el comienzo del depósito del Bono de Guerra Económica.

Bono octubre 2025: ¿qué pago está activo HOY en Venezuela?

La distribución del Bono Amor Mayor ya inició a través del Sistema Patria, de acuerdo con lo reportado por medios oficiales como el canal de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).

En esta entrega, el beneficio asignado fue de 130 bolívares, equivalentes a aproximadamente 0,69 dólares según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Ejecutivo nacional, encabezado por Nicolás Maduro, dará inicio a la entrega de estos beneficios mediante la plataforma del Sistema Patria:

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?