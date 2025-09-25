Bono de Guerra con aumento HOY, 25 de septiembre: fecha de pago del ingreso, cuáles son los montos y últimas noticias del Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra de septiembre 2025 sigue siendo entregado. Desde el lunes 22, los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor ya pueden recibir el monto asignado, que asciende a 7.800 bolívares. Por su parte, los demás beneficiarios tuvieron acceso al pago anteriormente, los días jueves 11 y martes 16 del mismo mes.

En este artículo te explicamos todos los detalles clave sobre este subsidio en Venezuela: montos actualizados, cronograma de entrega y los pasos para poder cobrarlo.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó el pago del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Este beneficio fue asignado a los tres grupos priorizados por el Gobierno, de acuerdo con el calendario oficial. Revisa a continuación cómo se realizaron las entregas según las fechas previstas:

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, autorizó un nuevo incremento en los montos del Bono de Guerra Económica, gestionado mediante el Sistema Patria. La medida afecta a los tres grupos beneficiarios habituales y se enmarca dentro del sistema de indexación actual. En las siguientes líneas te presentamos los valores actualizados correspondientes a septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados

recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados Pensionados: recibieron 7.800 bolívares o 50 dólares indexados.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".