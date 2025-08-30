HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Triple Gordo de HOY, 31 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 160 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Este domingo 31 de agosto se celebrará el sorteo del Triple Gordo y pronto estarán disponibles los números ganadores. Revisa los resultados oficiales del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal.

El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela.
El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV

Pronto estarán disponibles los resultados del Triple Gordo correspondientes al 31 de agosto. Con la compra del boleto, cada jugador participará automáticamente en las modalidades Par Millonario, Súper Dupleta y Triple Terminal. Si tu número resultó ganador, podrás reclamar el premio siguiendo las normativas establecidas por la Lotería de Venezuela.

Resultados del Triple Gordo del 31 de agosto: números ganadores del sorteo

  • Par Millonario:
  • Triple A: -
  • Triple B: -
  • Triple Terminal:
  • A: -
  • B: -
  • C: -
  • Súper Dupleta:
  • Triple 1: -
  • Triple 2: -
  • Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 159 del Triple Gordo, realizado el 24 de agosto, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

  • Par Millonario: Triple A: 690, Triple B: 851
  • Triple Terminal: A: 51, B: 48, C: 03
  • Súper Dupleta: Triple 1: 041, Triple 2: 466, Triple 3: 420.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

  1. Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
  2. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
  3. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
  4. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
  5. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
  6. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.

