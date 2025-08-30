Resultados Kingo Táchira de HOY, 31 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 139 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV
En Venezuela se realizará el sorteo 139 del Kingo Táchira el domingo 31 de agosto. Consulta a continuación los resultados oficiales y verifica si tu número fue uno de los ganadores en esta edición.
El sorteo 139 del Kingo Táchira se celebrará en Venezuela este domingo 31 de agosto a la 1:00 p.m. (hora de Caracas). Los resultados oficiales pronto se encontrarán disponibles y también podrás consultarlos en la web de La República.
Además, los interesados en ver el desarrollo del evento tendrán la opción de seguir la transmisión en vivo a través de YouTube, con la posibilidad de disfrutar el sorteo en tiempo real desde cualquier dispositivo.
Resultados Kingo Táchira hoy, 31 de agosto: números del sorteo 139
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 24 de agosto
- Bingo: 14 - 20 - 06 - 18 - 27 - 13 - 23 - 09
- Lotto: 24 - 18 - 25 - 02 - 27.
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.