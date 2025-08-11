HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Kino Táchira de HOY, 11 de agosto 2025: resultados del sorteo 102, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Consulta aquí los resultados del sorteo 102 del Kino Táchira, llevado a cabo el lunes 11 de agosto. Este reconocido juego de lotería en Venezuela se transmitirá en vivo a través de YouTube y también por la señal de Venevisión.

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 11 de agosto de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira
Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 11 de agosto de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira

El lunes 11 de agosto de 2025 se llevará a cabo el sorteo 102 del Kino Táchira, uno de los juegos de azar más populares del país. La combinación ganadora será revelada en una transmisión en vivo por YouTube a las 7:00 p. m., y más tarde, a las 10:00 p. m., se emitirá por televisión. En esta nota podrás conocer los resultados de esta edición.

Resultados Kino Táchira del 11 de agosto: números del sorteo 102

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 102 del Kino Táchira:

Números ganadores: -

¿Cómo se gana con el Kino Táchira?

Hay cuatro categorías de ganadores y se denominan de la siguiente manera:

  • Primera categoría de ganador o ganadores: con quince (15) aciertos.
  • Segunda categoría de ganador o ganadores: con catorce (14) aciertos.
  • Tercera categoría de ganador o ganadores: con trece (13) aciertos.
  • Cuarta categoría de ganador o ganadores: con doce (12) aciertos.

¿A qué hora jugó el Kino Táchira 102?

El sorteo 102 del Kino Táchira se realizará este lunes 11 de agosto a las 7:00 p.m., en el horario local, por el canal de YouTube (TuKinoTachira). Mientras que en Venevisión se transmitirá a las 10.00 p. m. en diferido.

