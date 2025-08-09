HOYSuscripcion LR Focus

Kingo Táchira de HOY, 10 de agosto 2025: resultados del sorteo 136, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este domingo 10 de agosto se celebra en Venezuela el sorteo 136 del Kingo Táchira. Revisa aquí los resultados y verifica si tu número figura entre los ganadores de esta edición.

Kingo Táchira: revisa aquí los resultados del domingo 10 de agosto de 2025. Foto: composición LR/Kingo Táchira/RT
Kingo Táchira: revisa aquí los resultados del domingo 10 de agosto de 2025. Foto: composición LR/Kingo Táchira/RT

Este domingo 10 de agosto, a la 1:00 p.m. (hora de Caracas), se realizará el sorteo 136 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles en breve y podrán consultarse tanto en las plataformas oficiales como en el portal web de La República.

Quienes deseen seguir el evento en directo podrán hacerlo mediante la transmisión oficial en YouTube, disfrutando del sorteo en tiempo real desde cualquier lugar.

Resultados Kingo Táchira del 10 de agosto: números del sorteo 135

  • Bingo: -
  • Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 3 de agosto

  • Bingo: 08 - 26 - 05 - 25 - 28 - 07 - 19 - 12
  • Lotto: 01 - 09 - 12 - 21 - 02.

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.

