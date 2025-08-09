Kingo Táchira de HOY, 10 de agosto 2025: resultados del sorteo 136, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este domingo 10 de agosto, a la 1:00 p.m. (hora de Caracas), se realizará el sorteo 136 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles en breve y podrán consultarse tanto en las plataformas oficiales como en el portal web de La República.

Quienes deseen seguir el evento en directo podrán hacerlo mediante la transmisión oficial en YouTube, disfrutando del sorteo en tiempo real desde cualquier lugar.

Resultados Kingo Táchira del 10 de agosto: números del sorteo 135

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 3 de agosto

Bingo: 08 - 26 - 05 - 25 - 28 - 07 - 19 - 12

Lotto: 01 - 09 - 12 - 21 - 02.

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.